“B*tch”: Cardi B atira o microfone em um fã que jogou bebida nela durante um show

A cantora de música rap estadunidense Cardi B se mostrou muito irritada durante um show na cidade de Las Vegas, quando uma fã lhe jogou sua bebida e ela não hesitou em reagir. O vídeo deu a volta ao mundo nas redes sociais e gerou opiniões contraditórias.

A rapper se apresentou neste domingo, 30 de julho, no Drai’s Beachclub, onde sua atuação foi um grande sucesso. Ela ofereceu uma apresentação à altura de todas as suas performances o palco e foi recebida entre aplausos e gritos por parte da audiência que a esperava para a sua interpretação.

No meio de sua performance, Cardi B ficou surpresa quando vê de dentro da plateia uma mulher, com seu copo, jogar o conteúdo em sua direção e molhar seu vestido. A mulher pode ser vista eufórica e levantando seu copo, quando de repente ela atira o copo para a frente e a bebida sai voando.

Em questão de segundos, Cardi B reage encharcada na bebida e furiosa, sem conseguir se conter, ela arremessa o microfone com força para a audiência, direcionado para a espectadora que lhe jogou a bebida. No meio dos acontecimentos, se pode ver que a fã que estava emocionada reage como “não fui eu”, enquanto a cantora a insulta com palavras muito fortes.

“O que foi? (Ininteligível) Vadia!”, diz a cantora reclamando do que a fã tinha acabado de fazer. Os seguranças da cantora, tanto em cima do palco, quanto abaixo, reagem controlando a fã e tentando acalmar a cantora, que está muito irritada com o gesto descortês da seguidora.

Finalmente, no vídeo, é possível observar como os guarda-costas, abaixo, acompanham a mulher saindo do show, com a colaboração dela. Nas redes sociais, as reações não pararam de chegar sobre o que a cantora fez em seu momento de raiva, e lembram de outros momentos em que ela lançou objetos em outras pessoas, em diferentes cenários.