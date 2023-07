Arnold Schwarzenegger é o orgulhoso pai de cinco filhos: quem são e o que fazem?

Arnold Schwarzenegger é reconhecido em todo o mundo por seu trabalho como ator, empresário, político e ex-fisiculturista. No entanto, a faceta que lhe dá mais satisfação é a de pai.

O protagonista de O Exterminador do Futuro é o orgulhoso e dedicado pai de cinco filhos. Os primeiros quatro, Katherine, Christina, Patrick e Christopher, são fruto de seu casamento com a modelo Maria Shriver.

Arnold Schwarzenegger teve quatro filhos com sua ex-esposa, Maria Shriver (Instagram)

Enquanto isso, o mais novo é fruto de uma aventura que teve com sua empregada doméstica, Mildred Patricia Baena. Em 2011, o famoso ator anunciou publicamente que tinha um quinto filho chamado Joseph Baena.

Ao mesmo tempo, sua então esposa solicitou o divórcio após 25 anos de casamento. A situação não foi nada fácil para a família, mas o tempo passou, eles se curaram e seus cinco filhos se dão muito bem.

Joseph Baena é o filho mais novo do protagonista de 'O Exterminador do Futuro' (Instagram)

Quem são os filhos de Arnold Schwarzenegger?

Se você ainda não os conhece, aqui vamos apresentar os belos e talentosos filhos do ex-governador da Califórnia e contar o que fazem atualmente.

Katherine Eunice Schwarzenegger

A filha mais velha de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver é Katherine. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1989 em Los Angeles, Califórnia, tendo atualmente 33 anos de idade.

Katherine é formada pela Universidade do Sul da Califórnia e uma bem-sucedida escritora. Maverick and Me (2017), The Gift of Forgiveness (2020) e Good Night Sister (2023) são algumas de suas obras.

Quanto à vida pessoal, a autora está felizmente casada com o ator Chris Pratt desde 2019. O casal tem duas filhas. A mais velha é chamada Lyla e nasceu em 2020. A menor é Eloise e chegou em 2022.

Katherine Schwarzenegger é uma escritora de sucesso (Instagram)

Christina Maria Aurelia Schwarzenegger

A segunda filha de Schwarzenegger e Shriver é Christina. Ela nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 23 de julho de 1991. Por isso, acabou de completar 32 anos de idade.

Assim como sua mãe, Christina se formou na Universidade de Georgetown com um bacharelado em inglês em 2013. E então ela estudou arquitetura de interiores e trabalhou como editora na Goop.

A jovem é membro do conselho de fundadores da organização Special Olympics e produtora audiovisual. Uma de suas produções é Take Your Pills, um documentário disponível na Netflix.

Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger

O terceiro filho e primeiro varão do casamento Schwarzenegger-Shriver é Patrick. Sua mãe deu à luz em 18 de setembro de 1993 em Los Angeles. Atualmente, ele tem 29 anos e é ator e modelo.

Patrick fez sua estreia em Hollywood no filme Benchwarmers em 2006. Desde então, ele atuou em filmes como Moxie (2021) e séries como The Staircase (2022) e Gen V (2023).

Além de ser ator, ele é formado pela Escola de Negócios Marshall da Universidade do Sul da Califórnia. Pessoalmente, ele mantém um romance com a modelo Abby Champion desde 2015.

Patrick Schwarzenegger é ator como seu pai (Instagram)

Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger

O filho mais novo de Shriver e Schwarzenegger é Christopher. A cegonha trouxe o bebê favorito da família para suas vidas em 27 de setembro de 1997 em Los Angeles, então ele tem 25 anos.

Ao contrário de seu irmão mais velho, ele se mantém afastado dos holofotes e suas redes sociais são privadas, então só se sabe o que Arnold compartilha sobre ele em seu perfil no Instagram.

Graças às postagens do ator de FUBAR, foi possível saber que ele se formou na Universidade de Michigan em 2020 e tem feito aulas de boxe, levantamento de peso, alongamento e ciclismo.

Christopher é o mais reservado dos irmãos Schwarzenegger (Instagram)

Joseph Baena

O filho mais novo de Arnold Schwarzenegger é Joseph Baena. Ele nasceu em 2 de outubro de 1997 como resultado do affair do ator com Mildred Patricia Baena e agora tem 25 anos de idade.

Mildred manteve seu parentesco em segredo nos primeiros anos da vida de seu rebento até pela sua aparência ficar muito evidente. Atualmente, pai e filho são muito próximos e compartilham mais do que o físico.

E o jovem, que se formou na Universidade Pepperdine em 2019, também é fisiculturista e um ator em ascensão. Ele fez sua estreia ao atuar em um papel no filme Bully High em 2021.

Desde então, ele tem lutado por sua carreira. Seu próximo projeto é Gunner, um filme estrelado por Morgan Freeman e Luke Hemsworth. Baena também é corretor de imóveis.

Joseph Baena é fisiculturista, ator e corretor de imóveis (Instagram)

Neste domingo 30 de julho de 2023, Arnold Schwarzenegger completará 76 anos de idade. Certamente, ele fará isso rodeado do imenso amor, companhia e homenagens de seus cinco filhos.