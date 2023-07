Andressa Urach diz que conheceu ex-marido durante programa e dispara: “Ele não me esquece”

Andressa Urach volta a falar sobre Thiago Lopes, seu ex-marido, com seus seguidores (Reprodução/Instagram)

Após anunciar sua volta ao entretenimento adulto, Andressa Urach segue bastante ativa em seu Instagram. Ela abriu mais uma caixinha de perguntas e respondeu aos diversos questionamentos “picantes” de seus seguidores. Entre os temas, ela falou sobre como conheceu seu ex-marido, o empresário Thiago Lopes, cuja separação tumultuada ocorreu em fevereiro deste ano. Após uma disputa judicial, ele obteve a guarda do filho do casal, Leon.

Em uma das perguntas, um seguidor perguntou como Andressa conheceu Thiago. “Ele foi no Gruta [Azul, boate onde ela voltou a trabalhar]. Pagou para ficar com uma amiga minha e nesse dia entrou em contato comigo, porque ela falou de mim para ele. Aí nós marcamos de nos conhecer em um motel e deu muita química. Nos apaixonamos, nos casamos. O problema é que foi tudo muito rápido e, quando é fogo assim, é ruim que não dá tempo de conhecer a pessoa, né, para ambas as partes”, revelou.

Em resposta a outra pergunta semelhante, ela disse: “Ele pagou para ficar comigo e agora me julga. Mas tá tudo bem, eu nunca falei mal de ex. Cada um reage de uma maneira, é a vida”, afirmou.

Questionada se ela e Thiago já viveram recaídas após a separação, ela respondeu: “Sim, já tivemos várias vezes, mas agora a gente está brigado, não vai mais acontecer”, afirmou a modelo, que disse que apesar do rompimento o ex-marido sempre vê os seus stories. “A gente nunca vai se esquecer, não adianta. Cada um vai seguir a sua vida, mas ficou marcado. E ele não me esquece”, garantiu.

Em seguida, outro seguidor questionou: “Está preparada para quando seu ex assumir um relacionamento?”. Ela respondeu que sim: “Já postei fotos com outras pessoas aqui e acho que chumbo trocado não dói. Então quando ele postar eu já vou estar preparada para isso”, disse.

Por fim, outra pessoa perguntou se ela voltaria com Thiago Lopes no futuro. “Se ele aceitasse o meu trabalho, sim. Mas ele não aceita, né, então vamos em frente”, ressaltou.

Andressa Urach e Thiago Lopes se separaram em fevereiro deste ano (Reprodução/Instagram)

