Ana Maria quebra protocolo e conta ao vivo sobre o que mais gostou em sua visita à Record

Reprodução Ana Maria fala sobre Record ao vivo no Mais Você (Gshow)

Ana Maria Braga iniciou o Mais Você desta segunda-feira, 31 de julho, surpreendendo a todos ao revelar que hoje é comemorado o Dia Mundial do Orgasmo e deu o seu conselho do dia: “Para aqueles que têm tudo e ainda assim não encontram satisfação, o segredo é relaxar e evitar a ansiedade, que pode ser inimiga do momento de prazer”.

O @andreolifelipe e a Ana Maria comentando sobre o Dia do Orgasmo foi demais 🤣🤣#MaisVocê #MaisVoce pic.twitter.com/Lq5sVXvOEd — Daniel Martins (@OComunicativ0) July 31, 2023

Depois de apresentar a parte de esportes ao lado de Felipe Andreolli, Ana Maria recebeu Tati Machado para falar sobre as fofocas da mídia. E, claro que Tati não deixaria de perguntar à Ana Maria como foi a sua ida à antiga emissora, a TV Record. A apresentadora do Mais Você iniciou a sua resposta agradecendo a Globo. “Primeiro eu gostaria de agradecer a rede Globo que permitiu que eu fosse até lá e mandar um beijo especial também para o repórter Michael Keller que me recebeu tão bem. E a todo o time da Record, muito obrigada por toda a recepção. Pelo carinho de todos os funcionários e da diretoria. Foi um grande prazer voltar lá”, iniciou Ana Maria.

Ana Maria Braga e Tati Machado falam sobre a participação da apresentadora no especial de 70 anos da Record #MaisVocê pic.twitter.com/Ww8Ym8SHEE — eplay (@forumeplay) July 31, 2023

Aparentemente grata, a rainha das manhãs ainda mandou um recado para os seus filhos: “É o que eu digo para os meus filhos, é bom a gente deixar as portas sempre abertas quando saímos de um lugar. Poque a gente não sabe o caminho que a vida leva ao longo do teu caminho”.

Ana Maria continuou: “É bom voltar e olhar todo mundo com o coração aberto, né, não devendo nada. E tendo a alegria de rever aonde eu comecei a aprendi e ter a oportunidade de exercer algo que eu adoro fazer, que é esse meu trabalho aqui e foi uma boa parceria enquanto durou”.

A apresentadora do Mais Você ainda comentou qual foi a sua parte preferida durante essa visita ao passado: “O que eu mais gostei foi a troca de cabelo. Nem eu lembrava o tanto que eu trocava de cabelo na época. E também fiquei muito contente porque eu tô muito melhor hoje do que há 24 anos atrás. É isso que a gente tem que buscar na vida: tem que se gostar”.

