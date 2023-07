Taylor Swift se encontrou com a escritora de ‘Succession’ para discutir nova série de TV? Saiba tudo!

Não bastasse o sucesso do ‘The Eras Tour’, Taylor Swift, teria em mente um tempo para se dedicar a uma série de TV? Parece que sim. Embora a condecorada vencedora do Grammy esteja prestes a embarcar em mais uma etapa de sua turnê, ela está gastando seu tempo livre se reunindo com roteiristas para desenvolver uma série de TV.

E esses não são apenas escritores - acontece que a cantora supostamente se encontrou com Alice Birch, também conhecida como uma das editoras de história da segunda temporada de Succession. Conforme relatado pelo The Sun, Swift se encontrou com a diretora para discutir uma nova série de TV “metafeminista”.

Uma fonte disse à publicação: “Taylor é uma pessoa com vários talentos e, embora sua vida amorosa tenha lhe dado dez álbuns número 1, também está nos estágios iniciais de geração de uma nova série de TV. Ela foi apresentada a Alice e elas começaram a discutir um possível novo roteiro”.

“Alice é uma parceira de escrita ideal, pois ajudou a moldar a personagem de Succession, Shiv Roy”, acrescentou a fonte. “Ver como ela moldou esse personagem, que existia em um ambiente dominado por homens, chamou a atenção de Taylor”.

Aparentemente, as duas estavam discutindo ideias e Swift estava procurando inspiração em seus relacionamentos anteriores. “Isso se traduz facilmente na tela e há tantos tópicos que elas podem tirar disso”, observou a fonte.

Além disso, depois de dirigir vários de seus próprios videoclipes, incluindo “The Man”, “Cardigan”, “Bejeweled” e “All Too Well” (o que a tornou a primeira artista a ganhar o Grammy de Melhor Videoclipe com crédito solo de direção em seu próprio visual), Swift está supostamente trabalhando em sua estreia no cinema com a Searchlight Pictures, conforme relatado pela Variety em dezembro do ano passado. No entanto, os detalhes do filme estão sendo mantidos em sigilo.