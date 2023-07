Shakira grita assustada com um incômodo participante em seu mais recente vídeo: fãs o comparam a Piqué

Shakira já passou por muita coisa desde sua separação de Gerard Piqué. Ela retomou sua carreira musical e o sucesso a abraçou completamente, faturando em grande estilo com sua colaboração com Bizarrap, onde ela deu o melhor de si contra o ex-jogador de futebol e sua atual namorada, Clara Chía Martí.

Além disso, ela se mudou para Miami com seus filhos, Milan e Sasha, está repleta de compromissos, planos e projetos, o que permitiu que ela diminuísse um pouco a polêmica com seu ex e se dedicasse de corpo e alma à sua carreira musical.

Recentemente, a cantora colombiana lançou seu último single, Copa Vacía, uma colaboração com o colombiano Manuel Turizo, que está carregado de indiretas para Piqué, mas não no tom tão forte que aconteceu com Monotonía, Te Felicito ou no seu feat com Bizarrap que quebrou todos os recordes.

A sereia quase morreu de susto

Mas acontece que, quando Shakira gravou o vídeo da música Copa Vacía, ela teve um terrível problema que a assustou muito e que ela quis compartilhar com todos os seus fãs nas redes sociais.

A cantora em Copa Vacía é uma sereia, obviamente o traje restringia seus movimentos, mas em um plano em que ela aparece deitada entre lixos, Shakira levou o susto da sua vida: resulta que na cena ela não estava sozinha, ela era acompanhada por uma ratazana.