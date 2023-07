Jennifer Aniston mostra que os 50 são os novos 30 e encanta com um charmoso vestido de lingerie de renda

Jennifer Aniston começou um novo ano de vida com um estilo de cabelo totalmente renovado | Instagram: @jenniferaniston

Com mais de 50 anos, Jennifer Aniston brilha radiante em um vestido de lingerie de renda muito charmoso e preto, provando mais uma vez que o passar dos anos não a afeta e que ela fica cada dia mais bonita e espetacular. Uma prova disso foi sua recente publicação que deixou vários internautas de boca aberta.

Jennifer Aniston encantou seus seguidores com um vestido preto com detalhes de renda

Através de suas redes sociais, a bela atriz norte-americana Jennifer Aniston comprovou que, como os bons vinhos, os anos caem a ela maravilhosamente, pois exibiu sua silhueta e rosto impecavelmente sem traços de rugas, em sua forma mais natural, vestindo um vestido de lingerie de renda preta.

A icônica atriz, lembrada por seu papel de Rachel na comédia ‘Friends’ nos anos 90, compartilhou uma foto para promover um dos produtos da sua reconhecida marca de tratamentos para o cabelo, Lolavie, roubando toda a atenção por sua beleza e encanto.

A bela Jennifer Aniston mostrou que os anos fizeram muito bem a ela

Se trata de uma peça preta, lingerie de renda com detalhes no decote em forma de V. Jennifer Aniston usou seu cabelo solto com seu tradicional corte desfiado em camadas.

Definitivamente, Jennifer Aniston é uma celebridade de sucesso, pois quando não está trabalhando no mundo do cinema ou gravando outra temporada de sua série ‘The Morning Show’, está promovendo algumas de suas marcas, como a Lolavie.

Jennifer Aniston em uma lingerie preta de renda (Instagram: @lolavie)

Sem dúvida, a ex-esposa de Brad Pitt se tornou uma grande inspiração, não só para as mulheres mais velhas, como para o resto do mundo feminino, provando que, com um pouco de esforço, trabalho duro e disciplina, é possível parecer jovem e radiante, independentemente da idade.