Final de Vai na Fé: Wilma terá o desfecho que merece na novela das sete; confira

Durante os capítulos de Vai na Fé, Wilma (Renata Sorrah) sempre mostrou um grande carinho por sua carreira e também pela fama, mas acabou colocando os pés pelas mãos e criando alguns problemas. No entanto, o seu desfecho será surpreendente para quem acompanha a novela.

Depois de passar um tempo no ostracismo, ela conseguiu um papel de destaque em um filme produzido por Stuart (Antonio Calloni), que vai virar um grande sucesso no mundo cult e acaba chamando a atenção de diversos produtores.

Final de Vai na Fé: Filme alternativo vira um sucesso e Wilma vai parar na Globo (Reprodução/Globo)

Desta forma, no último capítulo de Vai na Fé, que vai ao ar no dia 11 de agosto, a mãe de Lui (José Loreto) terá uma reviravolta na carreira e voltará a ser uma grande estrela de novelas, sendo chamada para ser a protagonista de um novo remake de Guerra dos Sexos, exibida em 1983.

A novidade deixará Wilma muito empolgada, já que este sempre foi o seu sonho na novela da TV Globo. Além disso, a personagem vivida por Renata Sorrah será alvo de disputa entre outros escritores da TV Globo, como Walcyr Carrasco, autor de Terra e Paixão, Glória Perez, que fez Travessia, e João Emanuel Carneiro, de Avenida Brasil, que gostariam que ela gravasse cenas de suas produções.

Theo se faz de vítima, mas Lumiar descobre quem ele é

Durante os capítulos de Vai na Fé, Lumiar (Carolina Dieckmann) confiou que Theo (Emílio Dantas) era uma boa pessoa, mas incompreendida por diversos personagens da trama. Mas, na reta final, a verdade aparece e ela descobre que foi usada para mascarar a morte de Carlão (Che Moais).

O fim do mistério, que envolve o vilão da novela da TV Globo, chega ao fim por causa de Jenifer (Bella Campos), que descobre que o caminhão que matou o marido de Sol (Sheron Menezzes) pertencia ao empresário.

No final de Vai na Fé, Theo fica pobre e é procurado pela polícia (Reprodução/Globo)

Com isso, resolvido, a estudante corre para contar para a advogada da trama: “Você sabia que o acidente que matou meu pai e quase matou o Benjamin (Samuel de Assis) tem a ver com Theo?”, diz a jovem.

Chocada com tal crueldade, a personagem de Carolina Dieckmann em Vai na Fé conclui que foi usada por Theo, que fez de tudo para que as investigações não fossem adiante: “Foi por isso que você queria que as investigações parassem e que eu desse o dinheiro do seguro para as famílias. Você nunca ajudou ninguém. Você só queria se proteger”, diz ela.

