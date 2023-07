“Esposa tóxica?”: JLo e as estritas regras para que Ben Affleck possa trabalhar com Jennifer Garner

Jennifer López, Ben Affleck e Jennifer Garner A cantora não estaria feliz por seu esposo trabalhar com sua ex (Kevin Winter / Christopher Polk /Getty Images)

Jennifer Lopez e Ben Affleck já estão casados há um ano e, embora os rumores apontem problemas entre eles, eles têm se mostrado juntos e felizes nos últimos meses.

No entanto, há algo que está incomodando a cantora e atriz: Ben pode atuar novamente ao lado de sua ex e mãe dos seus filhos, Jennifer Garner.

E é por isso que o ator pode voltar como Daredevil para Deadpool 3, onde Garner retornará como Elektra, e eles teriam que trabalhar juntos depois de muitos anos.

Apesar dos rumores de que Jennifer López e Jennifer Garner têm uma relação cordial e madura onde cada uma trata aos filhos da outra como seus, parece que JLo não quer que seu marido trabalhe com ela e teria colocado algumas regras, segundo revelou o meio Mirror.

As regras que JLo colocaria para que Ben Affleck possa trabalhar com sua ex Jennifer Garner

De acordo com a fonte mencionada anteriormente, Jennifer López já falou com Ben Affleck e impôs a ele algumas regras e exigências para que possa trabalhar com seu ex, a atriz, Jennifer Garner.

“J.Lo já tem uma lista de regras para quando Ben estiver trabalhando, mas ela vai adicionar algumas mais se ele seguir em frente e fizer uma participação especial em um filme ao lado de Jen. Elektra é o interesse amoroso do Demolidor, então ela se certifica de que não haja momentos ‘como nos velhos tempos’, disse uma fonte próxima ao Mirror.

Entre as regras que a cantora e atriz irá impor ao seu marido estão: ter acesso ao set 24 horas por dia, 7 dias por semana “sem aviso prévio”, nenhuma entrevista “promocional conjunta” ou sessões de fotos, e também não socializar ou conversar depois do trabalho, a não ser sobre seus filhos, e que Ben volte para casa assim que terminar de gravar.

Embora Jennifer queira proteger seu casamento e não o colocar em risco, muitos acham isso muito exagerado e até “tóxico”.

“Mas que esposa tóxica e insegura”, “Não pode ser que esta mulher seja tão exagerada”, “Mas minha querida, deixa o seu marido trabalhar, não tem a certeza do amor dele por você?”, “Eu digo Jennifer, você é uma mulher espetacular, não tem que fazer nada para que um homem não te deixe” e “Esta mulher é de longe a pior, tão bonita e tóxica, pobre Ben”, foram algumas das reações nas redes.