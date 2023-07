As cinco previsões que Os Simpsons fizeram sobre Elon Musk: até a mudança do logo do Twitter?

As redes sociais se agitaram ao notar que a família mais famosa dos Estados Unidos, Os Simpsons, acertou mais uma previsão na sua extensa lista. Na série de Matt Groening aparece um aplicativo com o símbolo X, o que é tomado como referência ao mudança de nome e logo do Twitter, agora nas mãos de Elon Musk.

É por isso que, incluindo essa que acabamos de mencionar, vamos fazer uma lista das cinco previsões que Os Simpsons fizeram sobre Elon Musk.

Tem de tudo, mesmo quando o magnata não estava no radar das figuras públicas reconhecidas, a série animada americana previu isso em um episódio de 1996.

Previsões dos Simpsons: Elon Musk

Vamos a começar com esta de 1996, que talvez seja a mais impressionante de todas. O segundo episódio da temporada 8 mostra um milionário excêntrico que quer contratar Hommer para trabalhar na sua empresa. Ele se chama Hank Scorpio e é uma representação do que agora é Elon Musk. O próprio magnata sul-africano disse em 2019 que ele é esse personagem como uma brincadeira em um tweet.

A compra do Twitter foi uma previsão dos Simpsons em 2015. Na época, na temporada 26, Elon Musk aparece em Springfield para interagir com Hommer, pois ele estava procurando novas ideias para uma empresa. No início desse episódio, a frase Home Tweet Home (jogo de palavras com “tweet”, o canto dos pássaros, e “sweet”, doce), exatamente no mesmo episódio que o CEO da Space X aparece.

Simpson’s predicts I buy Twitter S26E12 pic.twitter.com/yVmWGwrYY6 — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2022

Uma novidade quente saída do forno é a mudança do logotipo no Twitter, que agora passou a ser um X. Houve uma montagem na qual colocaram exatamente a nova imagem do aplicativo com a intenção de aumentar o mito. Mas mesmo que não seja tão exato, no episódio 21 da temporada 23, aparece um celular com um aplicativo que tem um logo semelhante.

No, Los Simpson NO predijeron a X: imagen editada vs. imagen original pic.twitter.com/UVksM8pDGu — Diego Rottman (@diegorottman) July 25, 2023

O Tesla Roadster aparecendo na casa de Leonardo DiCaprio é algo que simplesmente está prestes a acontecer.

Tesla Roadster in Simpsons episode 😆



I love this license plate 🤩🥰 pic.twitter.com/uuadPeAt2C — Eva Fo𝕏 🦊 Claudius Nero's Legion 𝕏 (@EvaFoxU) November 15, 2020