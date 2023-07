Ariana Grande é acusada de destruir uma família: quem declara é a esposa do seu “novo namorado”

No dia 17 de julho, Ariana Grande e Dalton Gomez anunciaram o seu divórcio após dois anos de casamento. O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado por fontes como TMZ e Page Six, onde eles afirmaram que a separação estava acontecendo com amor e respeito.

Nesse mesmo fim de semana, imagens de Ariana Grande se divertindo com seus colegas de ‘Wicked’, Andrew Garfield e Jonathan Bailey no torneio de Wimbledon se tornaram virais, onde o anel de noivado dela brilhava por sua ausência, despertando alarmes sobre uma possível separação.

Ariana Grande e Dalton Gomez Instagram: @magacin247 (Instagram: @magacin247)

Até então tudo parecia estar indo bem, Grande e Dalton estavam entre os casais que melhor souberam lidar com sua separação, até que, uma fonte revelou que Ariana Grande estava tendo um ‘romance’ com seu colega de ‘Wicked’, Ethan Slater de 31 anos.

O pior não acaba aqui, pois acusaram a atriz de ser a culpada da separação de Slater de sua família, é que o ator originário de Washington, estaria casado desde 2018, com Lilly Jay, sua namorada desde o ensino médio, com quem tem um filho de um ano.

Lilly Jay reagiu com choque ao rumor de que seu marido estava tendo um romance com Ariana Grande

Fontes próximas, garantem que quando começou a se espalhar o boato de que seu marido estava sendo infiel com sua coprotagonista, a ex-estrela infantil Ariana Grande, Lilly Jay ficou surpresa, pois quando Ethan Slater foi escolhido para atuar em Wicked, a cantora de ‘Love Me Harder’ ainda estava comprometida com Dalton Gomez.

Ela também garante que foi visitar seu marido durante as filmagens e sentiu uma boa conexão com Ariana Grande.

Ethan Slater e Lilly Jay Instagram: @ethanslater (Instagram: @ethanslater)

A repentina decisão de Ethan Slater de se separar de sua esposa veio logo após o anúncio de Ariana Grande de seu divórcio, o que fez com que muitos começassem a repercutir a notícia, “Eles se separaram de repente, apesar de parecer que nada estava errado entre eles”. Além disso, a fonte que revelou esses detalhes garantiu que o par começou a sair há alguns meses e comentou a Page Six sobre o casamento do ator: “É horrível. Eles eram namorados do ensino médio. Eles têm um bebê! É um desastre”.

A fonte garante que Lilly Jay está devastada e se sente traída pelo ator, que teria decidido abandonar a sua família para se aventurar em uma nova relação com sua colega de trabalho. “Ela está devastada porque sua família foi destruída” informou TMZ. Além disso, dizem que a esposa de Ethan Slater sente que o ator virou as costas para sua família e ela se incomoda que seu filho não terá mais o pai por perto.

Como é que Lilly Jay ficou sabendo da infidelidade do seu marido?

Uma fonte disse à TMZ que o ator teria revelado para Lilly Jay seu romance com Ariana Grande pouco antes da notícia sobre seu relacionamento com a cantora se tornar pública.

Isto não é tudo, pois pouco tempo depois que o divórcio de Ariana Grande e Dalton Gomez foi tornado público, Ethan Slater pediu o divórcio, algo que Lilly Jay não esperava, pois ainda no dia das mães, ele a felicitou, a descrevendo como a pessoa mais carinhosa e maravilhosa do mundo.

Ethan Slater e Ariana Grande Michelleyyeoh_official (Michelleyyeoh_official)

Até agora, nem Ariana, nem Ethan deram uma declaração sobre isso, mas dizem que seu relacionamento começou há vários meses e eles estão apenas tentando ser discretos e respeitosos com seus ex-parceiros enquanto eles mergulham no seu novo amor.