Travis Scott jogou uma indireta ao boato de Kylie Jenner e Timothée Chalamet em sua nova música?

Parece que Travis Scott está sutilmente quebrando seu silêncio sobre Kylie Jenner e Timothée Chalamet através da música. O rapper indicado ao Grammy lançou seu quarto álbum, Utopia, nesta sexta-feira, 28 de julho, com participações de The Weeknd e Bad Bunny. E, não demorou para os fãs do cantor criarem teorias de que ele pode estar dando algumas indiretas ao suposto novo namorado de sua ex Kylie Jenner, Timothée Chalamet.

Ahh my favorite celeb couple drama continues, im sorry but travis scott timothee chalamet beef is crazy 😭😭😭😭 WILLY WONKA diss 😭😭😭😭😭 unreal https://t.co/EdZ1CshAm7 — jura (@eelarujj) July 28, 2023

Travis faz uma parceria com Drake na sétima faixa do álbum, “Meltdown”, onde eles falam sobre sua superioridade na indústria da música. Há um trecho específico, no entanto, que pode aludir ao suposto novo namorado de Kylie:

“Enrole o queijo, envolva-me porque eu tenho propriedade (Wrap, cheese, wrap) / Chocolate AP e chocolate Vs (Vs), tenho a fábrica Willy Wonka (Vs) / Queime um atleta como se fosse calorias, encontre outra chama quente como eu, v*dia”, canta Travis, comparando suas joias e relógios ao chocolate mágico de Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate.

Vale lembrar que o ator está interpretando o papel do amado personagem de Roald Dahl no próximo filme musical WONKA. O filme - apresentando um excêntrico Timothée e Hugh Grant como um Oompa Loompa - está programado para chegar aos cinemas em 15 de dezembro de 2023. Como a coincidência é bastante precisa, os fãs foram ao Twitter para expressar seus sentimentos sobre a referência não tão doce de Travis.

“Eu estava esperando muitas coisas do novo álbum de Travis Scott e uma indireta de Timothée Chalamet não fazia parte delas”, escreveu um fã, enquanto outro entrou na conversa, “Sinto muito, mas se você tiver que lançar uma indireta a Timothée Chalamet, você já perdeu.”

O ator Dune está supostamente ligado a Kylie desde que se conheceram no desfile de alta costura primavera / verão 2023 de Jean Paul Gaultier na Semana de Moda de Paris em janeiro deste ano. Desde então, o casal foi flagrado visitando a casa um do outro e jantando com Kendall Jenner e Bad Bunny.