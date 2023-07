Reprise de Mulheres de Areia: Virgílio pode acabar casamento para ficar com Tônia

Mulheres de Areia: Mesmo com casamento de fachada, Virgílio dá um beijo romântico em Clarita (Reprodução/Globo)

Na reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial, Virgílio (Raul Cortez) vive um casamento de fachada com Clarita (Susana Vieira), mas pode acabar com tudo para viver um novo romance na reprise das tardes da Globo.

Nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, o pai de Marcos (Guilherme Fontes) decide procurar Tônia (Andréa Beltrão) pensando que ela está apaixonada por ele e, durante uma conversa, o empresário diz que pensa muito nela.

A personagem acaba não dando muita atenção ao que o ricaço da novela do Edição Especial diz, mas pede para que ele lembre-se que ele tem uma esposa e uma família. Mas, Virgílio mostra que seu casamento já acabou e que está interessado em se envolver com ela.

Susana Vieira é traída em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Na cena da reprise de Mulheres de Areia, o personagem de Raul Cortez assume que é Tônia quem o deixa louco e ocupa seus pensamentos todos os dias. Sem pensar, o empresário agarra a moça, que começa a gritar: “Me larga!”.

Tônia ainda pede ajuda para Manoela (Eloísa Mafalda), fingindo que precisa mostrar algo dentro da loja para sair logo de perto do marido de Clarita, que cada vez mais desconfia que está sendo traída.

Personagem de Raul Cortez morre em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Já em casa, Virgílio beija sua esposa com muita vontade, deixando ela surpreendida, porém, ele está imaginando momentos românticos com Tônia. Na cena, ele ainda diz que a ama profundamente.

Vale lembrar que Tônia também não é solteira, no remake de Mulheres de Areia, que foi exibido originalmente em 1993, ela é casada com Zé Pedro (Carlos Zara).

Além desses, o elenco da novela da TV Globo conta com Gloria Pires, Guilherme Fontes, Marcos Frota, Viviane Pasmanter, Humberto Martins e Sebastião Vasconcelos, entre outras celebridades.

