Pedro Sampaio mostrou o resultado de uma tentativa de assalto sofrida no Rio de Janeiro. Na madrugada deste sábado (29), o DJ mostrou a marca do tiro, que atingiu o carro em que estava na altura do motorista. O veículo era blindado.

Em um primeiro momento, o artista apenas escreveu “Livramento”, mostrando a marca do tiro. No story seguinte, ele escreveu:

“Ontem fomos vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada na cidade do Rio de Janeiro. O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido. Agradeço muito as mensagens de carinho. Desejo mais paz e segurança para todos nós”, escreveu.

“Livramento”: Pedro Sampaio sofre tentativa de assalto no RJ e mostra carro atingido por tiro Imagem: reprodução Instagram (@pedrosampaio)

Neste sábado (29), Pedro Sampaio contou que foi vítima de uma tentativa de assalto à mão armada, no Rio de Janeiro. O artista publicou a foto do carro com as marcas do tiro na janela do motorista, além de danos na lateral. "Livramento", escreveu. Felizmente, o veículo era… pic.twitter.com/5yOMHTqL1u — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 29, 2023

LEIA TAMBÉM: Ana Castela estreia em novelas em ‘Terra e Paixão’ como parente de personagem

Vídeo: Apartamento em que Maisa Silva estava pega fogo em Recife

Um incêndio em um prédio na Zona Norte de Recife (Pernambuco) atingiu um apartamento em que estava a Maisa Silva neste sábado (29). Segundo o g1, o fogo ocorreu no 26º andar.

Imagens que circulam a internet mostram a apresentadora chorando na entrada do edifício. Ainda de acordo com a matéria, sete pessoas estavam no local quando as chamas começaram, por volta das 10h.

Foi relatado que Maisa e mais duas amigas saíram do imóvel, enquanto uma babá retirou um dos filhos do proprietário, que é um jovem com deficiência, carregando no colo. Um cachorro também foi resgatado.

Contudo, outro dois jovens não conseguiram sair e ficaram aguardando a liberação dos bombeiros em um dos quartos, pois o imóvel estava tomado por fogo. Os dois foram resgatados e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Tentaram se proteger no último cômodo, no quarto mais afastado das chamas. E isso ajudou. Eles foram entregues à equipe do Samu conscientes, acordados”, afirmou major Serafim, do Corpo de Bombeiros, à reportagem.

O subsíndico Luiz Leal disse que os bombeiros indicaram, que pode ter ocorrido um curto circuito em um ar condicionado do apartamento.