Final de Vai na Fé: Clara e Helena terminam romance e Theo não tem culpa

Depois que terminou o seu casamento com Theo (Emílio Dantas), Clara (Regiane Alves) começou a namorar Helena (Priscila Sztejnman), mas, nos próximos capítulos de Vai na Fé, este romance também vai chegar ao fim. Mas, o vilão da novela não tem nenhuma relação com isso.

Desta vez, a ex-modelo constrange a professora na frente das amigas dela e o ponto final realmente acontece. Mas, como nem tudo é para sempre, elas voltam a se falar e, no último capítulo, muita coisa vai acontecer entre a mãe de Rafa (Caio Manhente) e a personal trainer.

Em cenas que devem ser exibidas no dia 7 de agosto, a educadora física decide levar Clara para um passeio, onde ela vai apresentar a namorada para suas amigas, mas nem tudo será perfeito. Na ocasião, a ex-mulher de Theo (Emílio Dantas) demonstra que não quer assumir o romance e ainda chega a dizer que não gosta de beijar mulheres.

Vai na Fé: Helena e Clara chegam a romper, mas decisão será apenas no fim da novela (Reprodução/Globo)

No entanto, a personagem de Regiane Alves em Vai na Fé assume que ao longo de sua vida só se apaixonou por Helena, deixando tudo ainda mais confuso.

A reconciliação de Clara e Helena

Já em cenas que vão ao ar no dia 11 de agosto, as duas conseguem passar por cima dos problemas e se acerta, terminando a novela das sete juntas.

Tudo acontece quando a personagem de Regiane Alves assume que Helena ajudou muito quando ela resolveu terminar o casamento com Theo. Segundo ela, a namorada ajudou a se livrar do marido tóxico, que ela chama de encosto.

Vai na Fé: Personagem de Regiane Alves vai se apaixonar de novo? (Reprodução/Instagram)

“Você é maravilhosa, e tá doendo muito ter que me afastar. Só que eu sei que vai doer mais quando você cansar de mim. Sempre me senti uma aventura pra você, uma fase pra você se livrar do Theo. E depois, eu que preciso sempre me adaptar à sua vida, São Paulo, Rio, Rafa. Faço tudo pra estar no seu mundo, mas e você? Quando vai entrar no meu?”, diz Helena.

Mas, no último capítulo de Vai na Fé, Clara revela que quer seguir ao lado de Helena: “Eu não quero ser salva. Mas ia gostar da sua companhia. Você aceita essa mulher que está se reconstruindo no seu vale?”, pergunta a ex-modelo, que ouve um sim da amada.

