Esposa de Sorocaba disse que foi traída por sertanejo enquanto estava doente: “Momento muito difícil”

Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, revelou durante uma pregação que foi traída por cantor após o nascimento do primeiro filho, enquanto se recuperava de uma cirurgia no nariz e de sintomas de covid-19.

Biah, de 26 anos, e Sorocaba, de 39, se casaram em 2019 e tem dois filhos: Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 1.

“[...] Em seguida, veio um adultério. Chegou num momento muito difícil para mim porque eu estava totalmente debilita, vulnerável, em uma situação de saúde. Eu falo disso com amor e curada, com propriedade porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento. Me encontrei uma situação em que falei ‘E agora? Acabou com a minha vida. Não tem mais casamento, carreira, não tem mais nada”, disse a mulher durante um culto cristão realizado no dia 19 deste mês.

Confira a fala a seguir:

Durante culto, Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, revela que foi traída pelo sertanejo enquanto estava doente mas perdoou.



O Escritório Um Tiro de Justiça me proibiu de tecer comentários. pic.twitter.com/uK1k8y1yQj — Dudu Guimarães (@Dudu) July 29, 2023

De acordo com a revista Quem, na época foi revelado que, dois meses após o nascimento do primeiro filho do casal, o sertanejo da dupla Fernando & Sorocaba estava trocando mensagens com uma estudante de arquitetura e urbanismo. A esposa teria então retirado as fotos do marido das redes sociais.

A escolha por perdoar o marido aconteceu após uma viagem a sua cidade natal, onde conversou com pastores.

“Voltei para a minha casa, de onde jamais deveria ter saído dando legalidade para o inimigo entrar e fazer o que quiser lá dentro. Afinal, quem tinha que ter saído era ele, não eu, mas a mulher sábia esta em construção a cada dia”.

