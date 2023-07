Ana Castela estreia em novelas em ‘Terra e Paixão’ como parente de personagem

Ana Castela fará sua estreia em novelas neste sábado (29) em ‘Terra e Paixão’. De acordo com spoilers do gshow, a cantora irá se apresentar em um bar de Nova Primavera, após Nice, interpretada por Alexandra Ritcher, chegar na cidade afirmando que é sobrinha de Cândida (Susana Vieira).

“Ela é aparentada de uma tia minha, pelo lado materno... e eu queria que ela visse tudo certinho, bonito. Quando ela soube que eu ia herdar um bar, disse que podia vir fazer um show aqui para promover. Eu aproveitei a chance“, explica a personagem.

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, novela que vai ao ar no horário nobre da TV Globo, Petra (Debora Ozório) será responsável por mais um acidente de carro, já que acaba ficando dopada de remédios e decide dirigir o veículo.

Na trama escrita por Walcyr Carrasco, a filha de Irene (Gloria Pires) sai dirigindo pela estrada e acaba atropelando Andrade (Ângelo Antônio), o vilão da história, que vai parar no hospital, mas não corre risco de morrer.

No entanto, a ação vai desencadear em um novo momento para Lucinda (Débora Falabella), que fica livre das agressões do marido, que bateu diversas vezes nela, deixando marcas em boa parte do seu corpo.

Vale lembrar que ao longo dos capítulos de Terra e Paixão, a personagem de Débora Falabella nunca denunciou o marido, que agora está em suas mãos, já que precisa de cuidados.

Dopada de remédios, Petra atropela vilão de Terra e Paixão (Reprodução/Globo)

