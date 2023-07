Spoiler de Terra e Paixão: Mais um acidente de carro vai aterrorizar Petra; entenda

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, novela que vai ao ar no horário nobre da TV Globo, Petra (Debora Ozório) será responsável por mais um acidente de carro, já que acaba ficando dopada de remédios e decide dirigir o veículo.

Na trama escrita por Walcyr Carrasco, a filha de Irene (Gloria Pires) sai dirigindo pela estrada e acaba atropelando Andrade (Ângelo Antônio), o vilão da história, que vai parar no hospital, mas não corre risco de morrer.

No entanto, a ação vai desencadear em um novo momento para Lucinda (Débora Falabella), que fica livre das agressões do marido, que bateu diversas vezes nela, deixando marcas em boa parte do seu corpo.

Terra e Paixão: Casada com Luigi, Petra vai encontrar um novo amor (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que ao longo dos capítulos de Terra e Paixão, a personagem de Débora Falabella nunca denunciou o marido, que agora está em suas mãos, já que precisa de cuidados.

Nice quer colocar Kelvin na terapia

A chegada de Nice (Alexandra Richter) vai virar um pesadelo para Kelvin (Diego Martins), que segue trabalhando no bar e se envolvendo com Ramiro (Amaury Lorenzo).

Em cenas futuras, ela assume o bar Naitendei e, por ser uma mulher extremamente religiosa, acaba expressando o desejo de “curar” o garçom e afirma que tem um “caminho melhor” para ele.

Terra e Paixão: Nova personagem vai oferecer "cura gay" para Kelvin (Reprodução/Globo)

Percebendo que a nova chefe é uma mulher preconceituosa, Kelvin fala que ele não precisa ser curado de nada e que não vai fazer nenhuma terapia por causa de sua homossexualidade: “A senhora desculpa, mas o Kelvinho não precisa de cura, não. Ele não está doente. Se tiver, é gripe. Eu dou um chá que resolve”, defende Ramiro.

Kelvin também não fica calado e diz que não há nada de errado e que ele não será “corrigido”. Na cena de Terra e Paixão, ele ainda diz que não é doente: “O caso dele não se resolve com chá. Eu conheço um centro especial para rapazes como ele”, insiste Nice.

