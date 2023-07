Seguidora exposta por Maíra Cardi implora: ‘Parem de me marcar!’

No último final de semana a influenciadora e coach de emagrecimento Maíra Cardi decidiu expor uma seguidora que mandou mensagens para seu noivo, o coach de finanças Thiago Nigro.

Na ocasião, Maíra fez questão de marcar o perfil da mulher no Instagram junto com a publicação das mensagens que pegou no celular do noivo. “O que dizer para essa moça comportada? Me ajudem, por favor, fiquei sem palavras”, sinalizou a influenciadora.

No entanto, conforme divulgado pelo Metrópoles, a seguidora passou a ser alvo de ameaças e decidiu desabafar em suas redes sociais, além de pedir por ajuda.

“Já assumi que errei, vocês não sabem as ameaças que tão me fazendo e nem as ofensas”, afirmou a jovem que ainda garantiu já ter pedido desculpas pelo ocorrido.

“Exposição desnecessária”

Ainda em seu perfil, a jovem afirma que apesar de ter errado ao enviar as mensagens para o noivo de Maíra Cardi, a influenciadora não teria o direito de expor sua imagem na internet.

“Ela não precisa me expor desse jeito. Eu sei que errei, mas ela não precisa me expor dessa forma! Ela sabe que o público dela é forte, ela não tinha esse direito. É uma mulher que fala tanto de sororidade, que na primeira, joga outra na fogueira”, declarou.

Ainda sem saber como agir, a seguidora ainda afirma que não tem ideia de como conseguirá lidar com essa situação, mas diz buscar apoio para conseguir contornar a situação. Ela também reforçou o pedido para que parem de marcar seu perfil em publicações sobre o tema e em perfis de fofoca.

Leia também: ‘Ridícula e insegura’: Linn da Quebrada detona Maíra Cardi após ‘troca de senhas’

“Não sei o que fazer, nem como fazer, mas vou procurar meus direitos. Vocês não imaginam o que eu estou passando”, declarou a jovem pouco tempo antes de trancar seu perfil nas redes sociais.

Apesar de ser defendida por muitos, Maíra também foi criticada por expor a jovem: “A menina erro sim, mas não cometeu nenhum crime”, afirmou uma seguidora.

“A Maíra parece adolescente correndo atrás de treta. Isso poderia ser resolvido de outra forma”, declarou outra.

“Por mais errada que a mulher que mandou a foto esteja, a Maíra está mais errada ainda”, finalizou outra.