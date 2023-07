Sandra Annenberg retorna à carreira de atriz após 32 anos: “Diferente da que conhecem da TV”

Sandra Annenberg, jornalista conhecida pelos memes com frases icônicas, como o “que deselegante”, vai ter que dividir a profissão em que atua por anos por outra que a alçou para novos voos.

A apresentadora retorna aos palcos como atriz, após 32 anos longe da atuação, na peça ‘Pedro e o lobo”, que estreia no Theatro Municipal de São Paulo nesta sexta-feira (28).

Annenberg interpreta a narradora da peça, elaborada pelo compositor russo Sergei Prokofiev, falecido em 1953.

“Não dá nem para fingir que estou blasé. Reestrear como atriz no Theatro Municipal dá um outro peso, né?”, disse a jornalista em entrevista ao ‘O Globo’.

De acordo com o site, sua última aparição como atriz foi em 1991, no curta metragem ‘O jogo da memória’. Antes, Sandra havia feito comerciais de TV, novelas e minisséries.

A ida ao jornalismo não foi planejada. Ela aceitou um convite para apresentar um programa e em seguida virou ‘moça do tempo’. Depois viu a necessidade de cursar jornalismo.

O retorno aos palcos também não foi planejado. O convite para atuar na peça aconteceu no 2021 e Sandra topou.

“Como jornalista, ela tem que represar as emoções. No palco, a voz dela é um instrumento para contar a história, como a orquestra, e esse distanciamento não pode existir. Quem vier ao espetáculo pode esperar uma Sandra Annenberg diferente da que conhecem da TV”, diz a diretora Muriel Malaton.

“Espero que o público consiga abstrair e ouvir uma voz que não é aquela a que todos estão acostumados. Quando estou na fila do caixa da farmácia e falo alguma coisa, percebo que as pessoas imediatamente procuram uma televisão ligada. Aí eu brinco: ‘A diferença é que aqui não dá para mudar de canal’”, diz Sandra, que não descarta continuar atuando após o fim do espetáculo.

“É um primeiro passo para quem sabe rolar outra coisa. Ou não. Não costumo fazer planos”.

