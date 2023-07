Ryan Reynolds parabeniza Sandra Bullock no seu aniversário com uma mensagem sexy

Ryan Reynolds parabeniza Sandra Bullock em seu aniversário com uma mensagem sexy Sandra Bullock chegou aos 59 anos (Instagram @vancityreynolds / Frazer Harrison )

Em 2009, uma brilhante Sandra Bullock e um excelente Ryan Reynolds protagonizaram a bem-sucedida comédia romântica “A Proposta”, dirigida por Anne Fletcher. Ambos não só foram unidos pelo talento, mas também por uma amizade genuína que remonta à pré-adolescência, e é por isso que o ator de 46 anos dedicou a ela uma mensagem de aniversário especial à vencedora do Oscar.

Neste quarta-feira, 26 de julho, Sandra celebrou seus 59 anos e seu grande amigo comemorou lembrando uma cena inesquecível do filme: quando Margaret Tate (Sandra) nua tropeça com Andrew Paxton (Ryan), que também estava sem roupa e então caem um sobre o outro.

“Feliz aniversário para a inigualável e impressionante Sandra Bullock! Para o seu aniversário este ano, consegui coordenadores de intimidade para os dois. E um departamento de recursos humanos. Mas e a roupa?” escreveu o ator em sua conta do Instagram, junto com o trecho cômico da fita, com o qual eles se relacionaram amorosamente.

Há alguns anos atrás, no programa The Today Show, a atriz contou que ela era “sua amante”, mas de forma brincalhona, para depois reforçar que “o que se vê é simplesmente o carinho de uma amizade de 10 anos”.

A cena foi um pouco complicada para ambas estrelas de Hollywood, pois eles estavam realmente nus, embora seus órgãos genitais fossem cobertos com pequenos adesivos. Em uma entrevista que Bullock deu a Adam Ray para o “ALN Podcast”, ela contou como a desconfortável cena foi gravada.

Assim foi gravada a cena desconfortável

Ryan e eu tínhamos essas coisas de cor de carne coladas às nossas partes íntimas, meu cabelo estava estrategicamente sobre os mamilos e o pequeno amigo de Ryan, bom, não tão pequeno, absolutamente, não sei porque não olhei. (...) "Quando eles disseram 'corte', realmente não pudemos nos mover", contou a atriz.

Ela continuou: “Ele estava de costas, com seus joelhos levantados, e eu no chão, apoiada sobre seus joelhos, esperando e não queria olhar porque ainda não podíamos nos mover. Então, naquele momento, eu ouvi a voz da diretora na escuridão, dizendo: ‘Ryan, podemos ver seus testículos daqui’, e eu estava tipo, oh meu Deus! Porque eu não queria olhar para lá”.

Sandra Bullock protagonizou uma das cenas mais incômodas na sua vida (Instagram @vancityreynolds)

A vencedora do Oscar também comentou que aceitou fazer a cena por duas razões: era com seu grande amigo e que sabia que seria “atrapalhada e divertida”, porque ela não vê a si mesma interpretando uma cena de nudez sexy, nem na tela, nem na vida real.

Ryan expressou que gostaria de voltar a trabalhar em um projeto com Sandra. A química entre eles é tão grande que sua esposa, a atriz Blake Lively, tenta controlar os ciúmes em relação a Bullock. Segundo o Fandomwire, um próximo da família Reynolds Lively disse que “sabemos que Ryan tem uma grande fraqueza por Sandra e fica iluminado toda vez que ela é mencionada em uma conversa. É óbvio que ela ocupa um lugar especial em seu coração”.