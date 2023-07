Reprise de Mulheres de Areia: Desconfiada de Raquel, Clarita recebe pistas

Mulheres de Areia: Desconfiada do caráter de Raquel, Clarita recebe informações assustadoras (Reprodução/Globo)

O casamento de Marcos (Guilherme Fontes) e Raquel (Gloria Pires) vira realidade na reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial, mas a megera terá que lidar com a desconfiança da sogra, que começa a observar detalhadamente cada uma de suas atitudes.

Nos próximos capítulos da novela da TV Globo, Clarita (Susana Vieira) segue desconfiada da esposa de seu filho e durante uma conversa com Tonho da Lua (Marcos Frota) ela acaba ficando de olhos bem abertos, já que o artista dá detalhes sórdidos sobre a irmã gêmea de Ruth (Gloria Pires).

Mulheres de Areia: Tonho da Lua fala que não gosta de Raquel e deixa Clarita com a pulga atrás da orelha (Reprodução/Globo)

Na reprise da novela escrita por Ivani Ribeiro, exibida em 1993, o escultor chega a afirmar que Marcos nunca será feliz em seu casamento, pois a vilã de Mulheres de Areia é apaixonada por Wanderlei (Paulo Betti), deixando a personagem de Susana Vieira atenta para um possível golpe.

LEIA TAMBÉM: Spoiler de Terra e Paixão: Nova personagem faz Kelvin passar por terapia

“Eu sou amigo da Ruth e eu não gosto da Raquel. Ela desmancha as minhas esculturas e também roubou o namorado da Rutinha”, conta Tonho da Lua para a mãe de Marcos, que fica com uma grande pulga atrás das orelhas sobre o verdadeiro caráter da megera.

Casamento de Marcos e Raquel pode acabar antes mesmo de começar em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

As revelações sobre a gêmea má só terminam quando Ruth se aproxima e intervém. Na cena do remake, a protagonista interpretada por Gloria Pires chama Arlete para ir embora, alegando que está ficando tarde. Mas, a mãe de Marcos fica pensativa com tudo que descobriu sobre a nora.

Vale destacar que Tonho só consegue ter contato com Clarita quando Arlete (Thaís de Campos) vai até a casa da ricaça e de Virgílio (Raul Cortez) com Ruth, que agora é cunhada de Marcos. Para não se sentir tão deslocada, a protagonista da novela exibida no Edição Especial (TV Globo) leva o escultor, que é elogiado pela sogra de Raquel.

LEIA TAMBÉM: Saiba o que dizia o bilhete de Camilla Parker para princesa Diana antes de seu casamento real