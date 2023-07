Reprise de Mulheres Apaixonadas: Luciana vai mesmo ser pedida em casamento?

Os próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, serão de puro romance entre Luciana (Camila Pitanga) e César (José Mayer), já que o médico faz um convite inesperado.

Em cenas futuras, ela fica surpresa com a ideia de passar o fim de semana ao lado do amado em um Friburgo, no Rio de Janeiro. Mas, antes dela aceitar a viagem, o clima fica um pouco tenso, parecendo que ela está sendo pedida em casamento.

Tal detalhe faz com que o personagem de José Mayer em Mulheres Apaixonadas brinque com a situação. Mas, antes de mais nada, ela vai conversar com Helena (Christiane Torloni), que fica visivelmente incomodada ao tratar do assunto.

Mulheres Apaixonadas: César faz convite para Luciana, que corre para contar para Helena

Na conversa, Luciana diz que está com receio de viajar com César, já que está focada no trabalho e tem medo de como essa atitude vai respingar na clínica Ela ainda se questiona sobre se relacionar com um homem mais velho.

A filha de Téo (Tony Ramos) se mostra inquieta, mas a protagonista da novela do Vale a Pena Ver de Novo diz que apenas ela pode responder se realmente quer viver um romance com o médico. Ela lembra ainda que um romance é muito diferente de um simples beijo casual.

Mulheres Apaixonadas: Luciana recebe convite de viagem e fica nervosa

Em seguida, a personagem principal da reprise de Mulheres Apaixonadas diz que Luciana não deve viajar se a insegurança e o medo ficarem com ela, afinal, o amor deve acontecer de maneira natural.

Por fim, Helena pergunta para a herdeira de Téo se ela realmente ama César e ela assume que sente uma grande atração física por ele, mas não sabe se isso é amor. Na cena, ela diz ainda que gosta de estar perto dele, mas teme se apaixonar profundamente por ele, revelando um conflito interno.

