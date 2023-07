‘Quer apagar a Galisteu’: Fala de Xuxa cria polêmica na web e revolta fãs

Os amores de Xuxa foram o assunto em mais um episódio do documentário sobre a rainha dos baixinhos, que está no catálogo do Globoplay. Mas, desta vez, a famosa deixou os fãs divididos ao comentar sobre o seu relacionamento com Ayrton Senna e falar de Adriane Galisteu.

Para quem não lembra, a apresentadora do reality show A Fazenda (Record TV) namorou o piloto quase dois anos depois que ele rompeu com a apresentadora infantil, algo que foi muito turbulento na época.

Voltando ao documentário, Xuxa revelou parte desta história e disse que Senna ficou um ano sem falar com ela: “A gente não se viu até ele morrer”, contou a famosa, deixando alguns fãs chocados.

Acho a Xuxa uma rancorosa junto coma irmã do Senna Acha estrela ! Não respeitam o rapaz que já se foi quem foi o maior da vida dele estava com ele ao lado foi a Galisteu eu lembro muito bem, Xuxa já era passado fazia tempo ! Eco não deixa ela quer e aceitar que era uma meraEX — Simone (@Simone617076221) July 28, 2023

“Essa questão entre a Xuxa e a Galisteu perdura por trinta anos sobre quem era ou não o ‘amor da vida’ do Senna. Isso me incomoda demais. São trinta anos, gente! Aliás, meio que pior que isso né, a pessoa com 60 anos ainda com essa visão romântica de que o ‘amor da vida’ é um lance mágico que acontece”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Outro internauta que acompanhou o documentário mandou um recado para a apresentadora, que fez parte do elenco da Globo por muitos anos: “Xuxa vai viver uma vida inteira tentando apagar o que Adriane Galisteu viveu e querendo a vaga de viúva do Ayrton Senna, né? Que coisa mórbida!”.

na época ela transformou a Xuxa em viúva e ignorou o fato da Galisteu ser a namorada, lembro até de falarem que a Galisteu foi boicotada no sepultamento — Viktor Ø enrique (@VihhLee) July 28, 2023

“Quem é da época lembra que o Ayrton Senna namorou bem sério a Xuxa. Ele pagava paixão para ela. Ele quis que ela trabalhasse menos ou algo assim. Tipo, o trabalho ou eu. Ela escolheu o trabalho. Foi um auê nas revistas. Depois que ele colou com a Galisteu e ficou sério com ela também”, disse um terceiro anônimo.

Além de contar a história de Xuxa e Ayrton Senna e envolver o nome de Adriane Galisteu, o documentário do Globoplay sobre a história da eterna rainha dos baixinhos contou com a participação de Viviane Senna, irmã do piloto de Fórmula 1, que fez questão de falar que nem Xuxa e nem Senna “precisavam um do outro para se consolidar”, o que foi visto como uma indireta a apresentadora da Record TV.

A Viviane Senna não consegue deixar a Galisteu em paz né? Várias indiretas bem diretas no #XuxaODocumentário



"Os dois eram superestrelas, não precisavam se alavancar" achei desnecessário 😳 — @marol.bsky.social (@apenasmarol) July 28, 2023

