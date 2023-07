‘Qual o problema?’: Jojo Todynho libera área íntima da mansão para funcionários

Jojo Todynho voltou a mostrar que mesmo com dinheiro não perdeu a humildade. Em uma nova publicação em suas redes sociais, a famosa aparece conversando com as pessoas que estão trabalhando na reforma de sua casa, no Rio de Janeiro, e autorizou que eles usassem a piscina de sua mansão.

Logo pela manhã, a intérprete de “Que Tiro Foi Esse” mandou um bom dia animado e recebeu “bom dia, minha patroa” de um dos funcionários, que estava na área externa da casa, que fica em uma área nobre da cidade: “A água está geladinha, não está não?”, perguntou ela.

Jojo Todynho diz que todos são família e libera mergulho na piscina (Reprodução/@jojotodynho)

“Eu queria estar na piscina, mas infelizmente eu estou trabalhando e não posso dar um mergulho”, respondeu o homem, que foi chamado anteriormente de arquiteto pela vencedora do reality show A Fazenda 12.

“Do jeito que eu estou, os homens vão ter que limpar de novo. Em horário de trabalho a gente tem que respeitar”, respondeu ele, que ouviu de Jojo Todynho que não tinha problema nenhum e que lá não tinha funcionário e que todos eram família.

Animada, Jojo Todynho conversa com os funcionários que estão reformando sua mansão (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho terá academia dentro da mansão

Em uma publicação nas redes sociais, Jojo Todynho mostrou um pouco mais da reforma que está fazendo em sua mansão no Rio de Janeiro e contou para os fãs que terá uma academia em casa. No vídeo, a famosa parece estar em seu quarto, quando começa a filmar parte das obras e diz: “Agora, vai começar a academia”.

A aparentemente, o local vai ficar na parte superior da área da piscina e da área gourmet. Vale destacar que Jojo continua focada em sua rotina de treinos e alimentação saudável.

