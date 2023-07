“Minha primeira vez”, revela Fiuk ao compartilhar foto dentro de ônibus aos 32 anos

‘Gente como a gente’, Fiuk utilizou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (28) para mostrar toda a humildade ao andar de ônibus pela primeira vez.

Todo de preto, o ator escreveu na legenda: “Sextou no busão. Qual a próxima parada? IMAGINELAND. Bom dia, família”. Segundo o gshow, o registro aconteceu em um transporte público rodoviário.

Entre diversos comentários, uma pessoa escreveu: “Cara de quem nunca andou em um busão” e o cantor confirmou, respondendo em seguida: “primeira vez”.

Confira o registro:

Em outros comentários, um usuário propôs um ‘desafio’: “Primeira vez que entrou em um busão, mas não deu o rolê. Pega ele lotado no horário das 6h ou 17h, bê, aí terás uma experiência inesquecível”.

Outra pessoa lembrou a paixão do cantor por carros de corrida. “Será que rola um drift de ônibus?”, brincou.

“Não tá fácil pra ninguém” e “Não deixem esse homem pegar o volante desse busão”, foram outros comentários engraçados.

‘Quer apagar a Galisteu’: Fala de Xuxa cria polêmica na web e revolta fãs

Os amores de Xuxa foram o assunto em mais um episódio do documentário sobre a rainha dos baixinhos, que está no catálogo do Globoplay. Mas, desta vez, a famosa deixou os fãs divididos ao comentar sobre o seu relacionamento com Ayrton Senna e falar de Adriane Galisteu.

Para quem não lembra, a apresentadora do reality show A Fazenda (Record TV) namorou o piloto quase dois anos depois que ele rompeu com a apresentadora infantil, algo que foi muito turbulento na época.

Voltando ao documentário, Xuxa revelou parte desta história e disse que Senna ficou um ano sem falar com ela: “A gente não se viu até ele morrer”, contou a famosa, deixando alguns fãs chocados.

Acho a Xuxa uma rancorosa junto coma irmã do Senna Acha estrela ! Não respeitam o rapaz que já se foi quem foi o maior da vida dele estava com ele ao lado foi a Galisteu eu lembro muito bem, Xuxa já era passado fazia tempo ! Eco não deixa ela quer e aceitar que era uma meraEX — Simone (@Simone617076221) July 28, 2023

