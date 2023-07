Leonardo ganha presente de R$ 150 mil do filho, Zé Felipe, e de Virginia Fonseca; saiba o que foi

A semana está agitada para Virginia Fonseca e Zé Felipe. O casal está passando alguns dias na Fazenda Talismã, junto com as suas filhas Maria Alice e Maria Flor, comemorando o aniversário de 60 anos do cantor sertanejo e pai de Zé Felipe, Leonardo.

E, para celebrar a vida do sogro, a influenciadora de 24 anos e o seu companheiro, de 25, presenteou Leonardo com joias que totalizam o valor de R$151,9 mil. Em um vídeo no seu canal do YouTube, Virginia contou que deu ao artista um Rolex no valor de R$ 83,4 mil, além de uma pulseira da grife Cartier, de R$ 68,5 mil. Assista:

“A gente deu um relógio e uma pulseira igual a essa minha, que eu acho muito bonita. O relógio também é muito maravilhoso. Ele amou! Ele tinha um parecido, com um fundo verde, e ele falou que achou até mais bonito, graças a Deus”, descreveu a influenciadora em seu vídeo.

O sertanejo completou 60 anos nesta terça-feira, em 25 de julho, e está comemorando com a família em sua fazenda. Além de Virginia e Zé Felipe, Leonardo comemorou ao lado de sua companheira, Poliana Rocha, e seus outros 5 filhos: Pedro Leonardo (34), Monyque Isabella (30), Jéssica Beatriz (27), Matheus Vargas (25) e João Guilherme (19).

No dia do aniversário do sogro, Virginia publicou uma homenagem a ele em suas redes sociais, com a legenda: “Hoje o dia é todo deleee!!!! Que honra estar comemorando ao seu lado seus 60tão. que Deus lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria e ainda mais sucesso (se é que é possível kk)!! Como te falei, completando 60tao com carinha e ânimo de 20. Aniversário seu, mas qm ganha o presente somos nós que temos vc em nossas vidas!! Amamos vc Leo, obrigada por tudo. VIVA SEU DIAAA!”.

Leia também: