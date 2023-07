Final de Vai na Fé: Theo fica na miséria ao levar golpe inesperado de laranja

No final de Vai na Fé, Theo fica pobre e é procurado pela polícia (Reprodução/Globo)

Na reta final de Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) vai ser surpreendido negativamente ao levar um golpe de quem ele menos espera. Em cenas futuras, o vilão da novela fica na miséria ao por causa de Sheila (Renata Miryanova), que foge com boa parte de sua fortuna.

Sendo mais esperta do que o ex-marido de Clara (Regiane Alves), ela aproveita o fato de saber de todas as armações do empresário e também de ser uma das laranjas da empresa e liga para o banco para fazer uma transferência de todo o dinheiro para o seu nome.

No final de Vai na Fé, Sheila rouba todo o dinheiro de Theo (Reprodução/Globo)

Não vai demorar muito para o personagem de Emílio Dantas em Vai na Fé descobrir a armação e explodir com a secretária, que foge e ainda debocha do patrão, cena que faz referência a uma exibida em Vale Tudo, novela de 1988, onde o corrupto Marco Aurélio (Reginaldo Faria) foge do país e, de seu helicóptero, dá bananas ao povo.

Foragido, Theo arma vingança contra Ben

Fugindo da polícia, Theo (Emílio Dantas) vai arranjar ainda mais problemas na reta final de Vai na Fé, já que continua a perseguir Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes), nos próximos capítulos.

Procurado pela polícia após matar Orfeu (Jonathan Haagensen), o empresário foge e se esconde dentro de seu galpão, onde lá o mesmo surta de vez ao se deparar com o protagonista da novela, que será substituída por Fuzuê. Na cena, ele decide colocar fogo em tudo que vê pela frente e tenta matar mais uma pessoa na trama de Rosane Svartman.

Final de Vai na Fé: Theo apanha de quem ele menos esperava (Divulgação/Globo)

Porém, o vilão não está sozinho neste novo problema. Ele conta com a ajuda de Belarmino (Leandro Santanna), que se torna o seu mais novo comparsa, que ajuda ainda a mudar o visual do vilão de Vai na Fé, que também toma a decisão de deixar o Brasil, em um navio, e ter uma nova identidade.

A polícia chega ao local e não encontra Theo e o corpo de Ben também não estará lá. As cenas vão ao ar apenas no último capítulo, previsto para ser exibido no próximo dia 11 de agosto.

