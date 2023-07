Ex da Preta Gil e traição: possível participação de Godoy em A Fazenda 15 gera revolta na web

Segundo Daniel Castro, do Notícias da TV, especula-se que Godoy possa ser um dos participantes do reality da emissora, A Fazenda. No entanto, a direção do programa está enfrentando um dilema quanto a essa escolha, devido à controvérsia em torno de sua antiga relação com Preta Gil, que atualmente está enfrentando um câncer de intestino.

Os diretores da emissora estão analisando cuidadosamente se a presença de dele no programa poderia ser prejudicial à saúde da cantora, que já tem lidado com uma série de dificuldades devido a toda a polêmica envolvendo seu nome.

Ele foi o segundo marido de Preta, e eles se casaram em 2015. Agora, em meio ao enfrentamento da doença de Preta, surgem notícias de um novo relacionamento amoroso dele, acompanhadas de rumores de traição. A cantora acabou encerrando a relação em meio a essa turbulência emocional.

Ainda de acordo com as informações, é importante que a emissora avalie com cautela a participação dele no reality show, considerando os possíveis impactos na saúde e bem-estar emocional de Preta Gil, que já está passando por um momento delicado em sua vida.

O tema já gerou revolta entre os fãs das cantora, que são contras a presença do artista no programa de TV.