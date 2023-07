Ele não a odeia: Hamilton volta a demonstrar seu interesse por Shakira e os fãs se animam

Shakira e Hamilton Houve boatos de que a artista estaria saindo com o piloto de F1 (@Shakira, @lewishamilton/Instagram)

Shakira e Hamilton causaram alvoroço há algumas semanas atrás quando foram vistos compartilhando momentos juntos dentro e fora das pistas da Fórmula 1, o que deu origem a rumores de que havia algo mais do que uma amizade.

No entanto, isso foi posto em dúvida recentemente quando as jornalistas catalãs Laura Fa e Lorena Vázquez afirmaram que o piloto estava "irritado" com a colombiana por fazer o mundo acreditar que tinham um romance.

Elas garantem que ele se sente desconfortável porque dá a sensação de que ela quer fazer parecer que existe algo mais do que uma amizade entre os dois, ele quer que se saiba que não há nada mais do que uma amizade entre eles. — As comunicadoras revelaram no seu programa

A irritação do atleta em relação à cantora se estende porque supostamente ela usou os boatos para promover a si mesma, tirando fotos, pedindo ingressos VIP e até divulgando a foto em que saíram jantando juntos.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Mas isso mudou recentemente quando o membro da equipe Mercedes Benz mostrou que ainda está próximo dela, apesar de que dias atrás foi visto desfrutando momentos em um iate com outras mulheres, incluindo a mexicana Eiza González.

Qual foi a nova aproximação entre Shakira e Hamilton que encanta os fãs?

A colombiana tem mostrado muito entusiasmo em assistir a eventos esportivos e sua estadia nos Estados Unidos permitiu a ela que desfrutasse disso.

Por isso, Shakira foi com seus filhos assistir ao jogo de beisebol dos Dodgers da MLB, acompanhada de seus filhos Milan e Sasha, posando com eles em selfies e até em um divertido vídeo onde eles aparecem na arquibancada cantando rancheras, as tradicionais músicas mexicanas, algo que Hamilton curtiu.

Hamilton e Shakira Os famosos voltaram a se interagir em redes sociais (@babilois/TikTok)

De acordo com o paparazzi, Jordi Martin, não há um romance sério entre eles. “(...) Sabiam que havia total liberdade entre eles para fazerem o que quisessem. Shakira, em nenhum momento, exigiu algo de Hamilton nem se incomodou”, disse ele. “Há total liberdade”: Jordi Martín confessa a verdade sobre a relação de Shakira e Lewis Hamilton

Com estas afirmações, se desmente que estejam se afastando ou sejam inimigos, despertando as ilusões dos fãs que desejavam muito ver os dois juntos depois da decepção amorosa deles com Gerard Piqué.