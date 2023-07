“Com 13 anos comecei a transar com meu primo”, revela Leão Lobo

Famoso por seus comentários sobre famosos, o jornalista Leão Lobo, de 69 anos, escancarou sua vida íntima durante uma entrevista ao podcart ‘Bee40tona’ e revelou que manteve um relacionamento sexual com seu primo quando era adolescente.

“Eu com 13 anos comecei a transar com meu primo, tive um caso mesmo com meu primo que durou dos 13 aos 18 anos. Ele tinha 1m80, eu era baixinho”, disse

O jornalista contou que o caso deles acabou quando o primo começou a namorar uma menina rica do bairro e ele acabou se afastado. “Fui me afastando, e foi na época em que estava começando a fazer teatro, eu passava o dia fora, e comecei a fazer questão disso, porque estava me doendo muito vê-lo”, disse.

O primo, segundo ele, foi o responsável por revelar para toda a família que ele era gay. Ele disse que um dia que ele estava fora de casa, esse primo reuniu toda a família e disse “que ele era viado” para todos, mas sem se expor também

“Vi que começaram a me tratar esquisito, mas ninguém me falou. Sei que meus pais mudaram de lá porque se ofenderam, provavelmente me defenderam, porque, assim, eu era o viado, ele não”, contou.

Leão Lobo relembrou que nesta época, eles haviam perdido a casa onde moravam por causa das obras do metrô, no Jabaquara. “A prefeitura deu um dinheiro que era muito menor, e era a casa dos sonhos dos meus pais, aí a gente foi morar na casa desse meu primo, porque eles tinham duas casas”, disse.

Lobo disse que se afastou do primo por muitos anos depois do ocorrido e o contato só foi sendo retomado quando descobriu que o primo também havia assumido sua homossexualidade.