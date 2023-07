Apresentadora do Encontro assume qual é o seu maior medo dentro da cozinha

Ao lado de Patrícia Poeta e Tati Machado, Valéria Almeida revelou qual é o seu maior medo na hora de cozinhar. Durante o Encontro desta sexta-feira (28), a responsável pelo quadro Bem-Estar assumiu que não tem panela de pressão em sua casa.

“Eu não tenho este tipo de panela em casa. São 14 anos de casada e nunca usei uma dessas por medo”, contou Valéria, que foi questionada por Tati Machado como ela faz o feijão de cada dia. Neste momento, Val diz que deixa o alimento de molho e depois faz em outra panela.

Segundo a apresentadora do Encontro, que estava no sofá do programa e conversava com Patrícia Poeta, o medo surgiu na infância, quando uma panela de pressão explodiu.

No sofá do Encontro, Valéria Almeida conta que tem medo de panela de pressão (Reprodução/Globo)

Ainda sobre o tema, Valéria Almeida revelou ao vivo que chegou a ganhar uma como parte de seu enxoval de casamento, mas decidiu devolver para a pessoa que comprou: “Eu devolvi, pois não uso. Eu morro de medo”, contou ela, que falava sobre os riscos de usar o utensílio doméstico.

Patrícia Poeta ‘vira Barbie’ e fãs do Encontro comentam

Mesmo depois da estreia de Barbie, as celebridades continuam se vestindo de rosa e viralizando nas redes sociais. Desta vez, Patrícia Poeta se divertiu no estúdio do Encontro, que ficou adaptado ao cenário do filme.

Patrícia Poeta entra na onda de Barbie e posta vídeo para os fãs (Reprodução/@patriciapoeta)

Em um reels postado no Instagram, a famosa aparece atrás do telão e começa a desfilar pelo estúdio do programa matinal. Embalada pelo hit Barbie Girl, do Aqua, ela dança e brinca como se fosse uma boneca, fazendo movimentos leves.

Com um sorriso enorme, Patrícia Poeta também faz que está bebendo algo, como chá ou café, e leva sua caneca personalizada até a boca, antes que o vídeo termine.

Gravado ao final do Encontro desta quarta-feira (26), o reels cativou os seguidores, que optaram por elogiar a contratada da TV Globo, chamando ela de “maravilhosa” e “linda”.

