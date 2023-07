Andressa Urach abre o jogo e revela o porquê deletou seu Twitter; “Culpada e constrangida”

Ativa fortemente em sua conta do Instagram, a ex-Miss Bumbum Andressa Urach abriu uma nova caixinha de perguntas e dentre os diversos questionamentos que recebeu, um deles chamou a atenção: o motivo da famosa ter deletado sua conta do Twitter.

De forma breve, um internauta escreveu: “Por que você apagou teu Twitter?”. E, em parte de seu relato, Andressa disse: “No passado, eu era doidinha, né? Então, eu escrevia muita besteira no Twitter e quando fui para a igreja, eu fiquei muito religiosa e as pessoas repostavam as coisas que eu tinha escrito e eram muitos tweets, porque eu era muito desbocada, então eu não conseguia excluir a quantidade de besteira que eu tinha escrito”.

No Instagram, a ex-Fazenda comentou ainda que o fato de repostarem tais publicações lhe gerava alguns sentimentos específicos, nenhum deles positivos. “Me deixava constrangida, envergonhada, culpada. Então, por causa da religiosidade, infelizmente eu acabei excluindo o meu Twitter e hoje queria ter meu Twitter”.

Urach chegou a criar nova conta do Twitter

Aos seus fãs do Instagram, a famosa relatou que posteriormente chegou a criar a conta @andressafurach, que até o fechamento deste conteúdo soma 617 seguidores e nenhuma publicação. “Mas não é a mesma coisa e eu também não tenho usado, eu queria o meu antigo. Coisas na vida que a gente faz e se arrepende, né? Fiz tanta coisa que me arrependo na parte religiosa que olha, só Deus”, finalizou.

