“Vivo mais feliz”, diz Carmo Dalla Vecchia dois anos após declarar homossexualidade

Dois anos após se declarar gay, Carmo Dalla Vecchia vive um tipo de sucesso na carreira. O ator, que está no ar em ‘Amor Perfeito’, novela da grade das 18h na Rede Globo, utiliza as redes sociais para criar conteúdos de humor LGBT+ e parece que vem dado certo.

Nas publicações, Carmo aparece interpretando, comentando e interagindo até mesmo com outros atores e atrizes sobre como é ser um membro da comunidade. Em entrevista ao gshow, o ator explicou que essa nova fase tem a ver com a busca pela liberdade.

“Fiz as postagens porque queria ter a chance de pertencer no mundo e de encontrar outros iguais a mim”, diz Carmo, que utiliza suas redes para falar sobre o tema, seja de forma mais séria ou mais simples, dublando memes famosos.

“Estou tendo a oportunidade de falar de maneira divertida o que durante muito tempo não foi nada divertido. Tento com muitos dos meus vídeos abordar o preconceito para outros terem a oportunidade de se questionarem”.

Dalla Vecchia também explica que não interpreta um personagem nas redes e que essa é a chave do sucesso.

“Sou eu ali, com acertos, erros, me desculpando, pedindo com licença, metendo o pé na porta, sendo eu mesmo. Acho que o melhor que podemos oferecer é quem somos de verdade”, completa.

Sobre sua orientação sexual, Carmo diz que assumir sua homossexualidade o deixou mais forte.

“Falei sobre a minha orientação sexual em julho de 2021 e até hoje vivo mais feliz, mais tranquilo e recebendo toneladas de afeto por onde ando [...] Nenhuma decisão feita da forma como fiz, assim, sem rede de apoio, poderia ter sido tão assertiva em toda a minha vida até hoje”.

