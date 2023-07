Vídeo: rato quase pisa na cabeça de Shakira durante a gravação do videoclipe de ‘Copa Vacía’

Enquanto filmava o vídeo de sua música em parceria com Manuel Turizo, ‘Copa Vacía’, Shakira ficou cara a cara com um roedor rebelde e compartilhou sua reação assustada no Instagram, um mês após o lançamento do videoclipe oficial.

No vídeo, a colombiana aparece deitada no topo de uma montanha de lixo vestida de sereia, com uma linda cauda na cor esmeralda enquanto canta o trecho da música. Apesar do lixo, a cantora parece confortável, até que, de repente, um rato entra em cena sem que ela perceba.

Mas então o intruso roedor se aproxima lentamente à sua esquerda, e vai em direção ao seu cabelo rosa - que, após as imagens, descobrirmos ser uma peruca que estava debaixo da cabeça da cantora. Ao perceber o rato, Shakira solta um grito agudo de sair o mais rápido possível do local - não foi tão rápido assim, já que ela usava uma cauda de sereia que restringia seu movimento.

“Cosas que le pasan hasta a las sirenas”, ela legendou a publicação em espanhol, que se traduz em “Coisas que acontecem até com as sereias”, em tom de piada. Acho que depois de um tempo, isso pode ter sido visto como algo engraçado, mas a reação dela em tempo real, não foi tão cômica assim. Assista o momento icônico abaixo:

Os fãs brasileiros da cantora lotaram os comentários e até compararam o local do clipe com o lixão da mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. “mulher tu foi gravar isso no lixão de dona lucinda?”, comentou uma seguidora.

“mulher cê deitou no lixo de verdade? mulherrrrr tinha q passar um paninho no cenário”, comentou outro brasileiro, inconformado.

E teve até gente que disse que ela teria a mesma reação ao ver o seu ex, Gerard Piqué: “Quando vc encontra seu ex”, “O QUE O PIQUE TA FAZENDO AI?” e “Piqué invadindo os bastidores do clipe”, foram algumas menções ao pai de seus filhos.

