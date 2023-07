Vídeo: Depois do Encontro, Patrícia Poeta ‘vira Barbie’ e fãs comentam

Mesmo depois da estreia de Barbie, as celebridades continuam se vestindo de rosa e viralizando nas redes sociais. Desta vez, Patrícia Poeta se divertiu no estúdio do Encontro, que ficou adaptado ao cenário do filme.

Em um reels postado no Instagram, a famosa aparece atrás do telão e começa a desfilar pelo estúdio do programa matinal. Embalada pelo hit Barbie Girl, do Aqua, ela dança e brinca como se fosse uma boneca, fazendo movimentos leves.

Com um sorriso enorme, Patrícia Poeta também faz que está bebendo algo, como chá ou café, e leva sua caneca personalizada até a boca, antes que o vídeo termine.

Gravado ao final do Encontro desta quarta-feira (26), o reels cativou os seguidores, que optaram por elogiar a contratada da TV Globo, chamando ela de “maravilhosa” e “linda”.

Um anônimo, por exemplo, disse que o vídeo postado ficou lindo e afirmou que Patrícia Poeta é uma diva e que ela “arrasa todas as manhãs”. Já um segundo pediu para Deus abençoar a apresentadora do Encontro e tirar todas as “maldições de sua vida”.

Fãs dão força para Patrícia Poeta e o novo Encontro

Desde que voltou de férias, Patrícia Poeta está mantendo bons números de audiência e conseguindo quebrar o muro do cancelamento virtual, que era uma espécie de assombração, já que muitos internautas criticavam a maneira que ela e Manoel Soares conduziam o programa.

Patrícia Poeta foca em sororidade feminina e Encontro cativa (Reprodução/Globo)

Agora, ao lado de Valéria Almeida e Tati Machado, a atração é comandada apenas por mulheres e busca dar ênfase a questões que envolvem violência doméstica e golpes, como aconteceu nesta quarta-feira (26), temas que começaram a agradar quem acompanha diariamente o Encontro.

No Twitter, anônimos trocaram as fortes críticas por elogios, afirmando que Patrícia está mais à vontade e tranquila depois de quinze dias de descanso: “Está tão perfeita que nem consigo twittar direito só pra ficar assistindo”, disse uma fã.

