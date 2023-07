The Town ouve o público e abre venda extraordinária de ingressos nesta quinta-feira

Os fãs de Foo Fighters e Bruno Mars precisam ficar atentos a abertura de uma venda extraordinária de ingressos para o festival The Town. Apesar dos ingressos esgotados durante a venda geral, a organização do festival decidiu disponibilizar um lote extra para todos os dias de evento!

A partir do meio-dia desta quinta-feira, 27 de julho, os fãs poderão tentar adquirir os disputados ingressos para o festival, que acontece entre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Cada ingresso será comercializado por R$407,50 a meia-entrada, e R$815 a inteira, sendo que cada CPF poderá comprar 4 ingressos por dia, sendo apenas 1 deles meia-entrada.

Os interessados deverão acessar o site Ticketmaster para efetuar a compra de ingressos.

Ingressos esgotados em minutos

A venda geral de ingressos para o The Town aconteceu no dia 18 de abril e em pouco tempo as mais de 270 mil pessoas que aguardavam na fila virtual se depararam com a possibilidade de ingressos esgotados.

Os dias mais procurados foram os com apresentações do cantor Bruno Mars, em 3 e 10 de setembro, e Foo Fighters, que se apresenta no dia 09 de setembro.

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o The Town chega para a cena de festivais de São Paulo com a intenção de se tornar um dos principais eventos musicais da cidade. Ao longo dos dias de shows, a Cidade da Música deverá receber mais de 500 mil pessoas que poderão curtir os shows e demais atrações disponibilizadas no local.

Pelos cinco palcos da atração devem passar nomes da cena musical nacional e internacional, como Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, Bruno Mars, Luísa Sonza, Alok, Marron 5, Foo Fighters, Iza, entre outros.

