Sem papas na língua, Andressa Urach revela o que é preciso para conquistá-la

Após terminar seu casamento com Thiago Lopes e protagonizar diversas polêmicas envolvendo questões como a guarda do filho Leon, que atualmente é mantida pelo ex-marido, Andressa Urach está cada vez mais ativa nas redes sociais e no cenário web.

Aos que estão por fora, recentemente, a ex-Miss Bumbum anunciou a sua entrada para a plataforma de compartilhamento adulto, Privacy, esta que tem o custo de assinatura mensal de R$ 200.

E, além de fazer parte do serviço privado, Urach aproveita frequentemente sua conta do Instagram para interagir com seus seguidores através de caixinhas de perguntas. E foi justamente por meio desta que um internauta questionou a famosa: “O que te conquista?”.

Sem papas na língua e com um sorriso aparente, Andressa respondeu de forma direta: “Dinheiro me conquista, me atrai muito, me deixa daquele jeito”.

Por sua vez, além desta pergunta, a ex-Fazenda respondeu diversas outras mensagens de seus seguidores, algumas delas envolvendo dúvidas sobre sexo, fetiches, etc.

Morando atualmente na região Sul do país, Andressa, que tem 35 anos, vive com o filho Arthur Urach, de 18.

