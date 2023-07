Saiba qual foi a surpresa que Margot Robbie fez para sua mãe após ficar famosa

Margot Robbie pode interpretar uma boneca de plástico, mas na vida real ela tem um coração de ouro. A atriz da Barbie revelou em uma entrevista no último domingo, 23 de julho, à CBS Sunday Morning que ela pagou a hipoteca de sua mãe, Sarie Kessler, assim que ficou famosa.

A atriz teve sua grande chance em 2013, quando estrelou em O Lobo de Wall Street ao lado de Leonardo DiCaprio, mas antes disso a mãe de Margot a ajudou financeiramente para apoiar seus sonhos em Hollywood.

“Tudo o que eu devia à minha mãe, eu tinha anotado”, disse Margot. “Ela tirava dinheiro, tipo, da hipoteca da casa [para] me emprestar dinheiro. Então eu sempre soube, eu estava ‘Oh, eu tenho que pagar isso de volta’. Eu ainda tenho aquele pedaço de papel. Eu o guardei”, lembrou a atriz.

“E então, um dia, quando ganhei dinheiro suficiente, acabei de pagar toda a hipoteca. Eu fiquei tipo: ‘Mãe, nem se preocupe mais com essa hipoteca. Ela nem existe mais”, continuou ela. “Honestamente, qualquer pessoa na minha posição faria isso por sua mãe. Claro que faria”, refletiu a intérprete de Barbie.

A gentileza de Margot não foi apenas com a sua mãe. Ryan Gosling, o nosso Ken preferido, contou que toda quarta-feira durante as filmagens, Margot pedia a todos do elenco e da equipe que usassem rosa, e havia sérias consequências para quem não participava.

“Margot tinha essa coisa rosa uma vez por semana, onde todo mundo tinha que usar algo rosa. E se você não usasse, era multado”, disse Ryan. “Ela coletava as multas e as doava para instituições de caridade”, continuou o ator.

