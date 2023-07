Saiba o motivo pelo qual o noivo de Larissa Manoela é odiado pelos pais da atriz

Novas informações sobre o motivo do rompimento entre a atriz Larissa Manoela e seus pais estão sendo noticiadas após fontes ligadas à atriz se pronunciarem a alguns jornalistas.

Conforme divulgado pelo jornalista Lucas Pasin, do Splash, as recentes revelações feitas sobre o assunto apontam o provável motivo pelo qual os pais da atriz não aprovam seu relacionamento com o noivo, André Luiz Frambach.

Apesar de ter sido apontado como o causado do rompimento entre a atriz e seus pais, o noivo de Larissa nem sempre foi uma pessoa odiada pelos sogros. Segundo as informações, ele teria sido “aprovado” pelos pais da jovem que até mesmo incentivaram o pedido de casamento.

No entanto, após Larissa manifestar seu desejo de empresariar a própria carreira, a situação complicou para o rapaz, que defendeu e apoiou a amada indo contra o desejo dos sogros. Além de levar a culpa pelos desejos da atriz em cuidar da própria carreira, ele também foi “acusado” de incentivá-la a tomar o controle de suas próprias escolhas.

Eles tentaram o apoio do genro

Ao saberem dos desejos da filha de empresariar sua própria carreira e fazer suas próprias escolhas de vida, Silvana e Gilberto, pais de Larissa Manoela, teriam tentado pedir a ajuda de André para fazer a filha mudar de ideia, mas ele continuou apoiando a amada.

Com isso, em janeiro deste ano, os pais da atriz deixaram de seguir o casal nas redes sociais.

Para uma pessoa próxima a ela, que preferiu não se identificar, o apoio incondicional do namorado foi determinante para ela conseguir seguir com seus próprios planos de vida e carreira.]

Recentemente, os boatos sobre as causas do rompimento familiar foram inflamados depois que informações envolvendo a fortuna da atriz vazaram na internet.

Tanto os pais de Larissa quanto a atriz e seu noivo não se pronunciaram sobre o ocorrido.