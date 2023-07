Reprise de Mulheres de Areia: Sem casamento dos sonhos, Raquel fica furiosa

O dia em que Raquel (Gloria Pires) vai subir ao altar para se casar com Marcos (Guilherme Fontes) está cada vez mais perto de acontecer na reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial. Mas, esqueça toda aquela pompa das grandes cerimônias, afinal, será apenas para os mais íntimos.

Depois de conseguir afastar o protagonista de Ruth, sua irmã gêmea, a vilã da novela da tarde terá que lidar com o sogro, que não vai mover muito sua conta bancária para pagar tudo que ela deseja. Para que tudo funcione, Virgílio (Raul Cortez) diz que Andréa (Karina Perez) vai cuidar dos convites, mas um certo imprevisto acontece e boa parte acaba indo para a piscina.

Reprise de Mulheres de Areia: Casamento de Marcos e Raquel será flopado (Reprodução/Globo)

Já na igreja, Raquel percebe que há poucas pessoas na cerimônia e fica abalada, já que ela achava que teria um casamento de princesa ao se unir ao jovem. Além disso, Wanderlei (Paulo Betti) aparece e parabeniza o casal, deixando a vilã de Mulheres de Areia com muito medo do que pode acontecer em seguida.

Revoltada com o casamento quase sem convidados, Raquel joga toda sua frustração em Ruth. Em cenas futuras, a gêmea má está ao lado de Marcos e questiona se a protagonista da novela do Edição Especial não quer dar um beijo no cunhado.

A situação deixa a personagem de Gloria Pires sem jeito, afinal eles foram namorados. Mas, a gêmea boa acaba se rendendo e dá um beijo no rosto do protagonista da trama escrita por Ivani Ribeiro.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel tenta acabar com amante, mas recebe ameaças (Reprodução/Globo)

Quem também tem um tempo junto com a noiva é Clarita (Susana Vieira), que resolve explicar o motivo do casamento ser mais simples do que foi planejado: “Estou cansada, mas o casamento foi lindo. O Virgílio precisou convidar as pessoas pelo telefone e acho que por este motivo elas não tenham ido. Isso não tem a menor importância, não vai influenciar na felicidade de vocês”, diz a mãe do noivo.

