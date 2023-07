Reprise de Mulheres Apaixonadas: Vício de Santana é descoberto por Lorena

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Santana é afastada do colégio (Reprodução/Globo)

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, Santana (Vera Holtz) leva um grande susto ao ser confrontada por Lorena (Susana Vieira), que descobre que a professora está bebendo no banheiro da escola.

Na cena, a dona da instituição de ensino vai até a casa da educadora e pede para que ela ouça com atenção, mesmo ela tentando se justificar: “Eu conheço todas as suas desculpas. Não vim aqui para ouvir, vim para falar e ser ouvida”, afirma ela.

Assustada, Santana nem imagina que Margareth (Laura Lustosa) contou que flagrou a funcionária bebendo no banheiro da escola: “Não vim aqui para repetir coisas que você está cansada de ouvir e nós de falar. Eu vim aqui apenas para fazer uma pergunta bem clara: o que você pretende? O que você quer?”, diz Lorena.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Lorena descobre vício de Santana e toma atitude severa (Reprodução/Globo)

Neste momento, a personagem de Vera Holtz na reprise de Mulheres Apaixonadas diz que deseja apenas o bem da escola e dos alunos. Mas, Lorena segue o seu discurso antes de afastar a professora.

LEIA TAMBÉM: Final de Vai na Fé: Theo se faz de vítima, mas Lumiar descobre quem ele é

“Posso muito bem entender que você não cuide da sua família, da sua saúde, que destrua a sua vida, mas não consigo entender que queira arruinar a escola junto com os alunos que estudam nela”, esbraveja a dona do colégio.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Santana vai implorar para voltar ao trabalho (Reprodução/Globo)

Com a reputação cada vez mais em baixa, Santana ouve sua sentença: “Você não quer nem bem nem a você e está se arruinando, se destruindo por causa desse vício maldito. Isso eu não posso impedir, mas posso impedir que leve junto a minha escola, uma parte de mim que defendo com unhas e dentes. Estou afastando você da escola por tempo indeterminável”.

A professora se desespera ao perceber que pode ficar sem mais um emprego: “Pelo amor de Deus, eu já deixei as outras duas escolas que eu trabalhava, eu só tenho a Ribeiro Alves, eu preciso trabalhar, do meu salário”. No entanto, Lorena é implacável e diz que ela não voltará a lecionar caso siga bebendo.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Sem casamento dos sonhos, Raquel fica furiosa