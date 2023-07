No Encontro com Patrícia Poeta, Fabiana Karla relembra dificuldades na carreira

No TBT do Encontro, Fabiana Karla relembra alguns momentos que passou na TV (Reprodução/Globo)

Fabiana Karla foi a convidada de Patrícia Poeta no Encontro, onde elas conversaram sobre a carreira na televisão e também lembraram dos momentos marcantes no TBT do Encontro, quadro que vai ao ar toda quinta-feira.

Ao vivo, a humorista lembrou que não é fácil mudar de cidade para crescer na carreira e fez uma comparação com homens: “Quando um homem é chamado para fazer um trabalho, ele não é julgado e não precisa pedir permissão por nada. Mas, há mulheres que precisam”.

Fabiana Karla se emociona ao ver vídeo do filho no Encontro com Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Durante a conversa com Patrícia Poeta, Fabiana lembrou que contou com todo o apoio da família quando tomou a decisão de mudar para o Rio de Janeiro e trabalhar no extinto Zorra Total.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho cria polêmica na web ao exibir arma como objeto de decoração

A convidada do Encontro também ficou emocionada ao se deparar com um recado do filho: “É uma expressão de amor tão genuína. Amamentar é uma fase que a gente lembra para sempre. Cada fase tem sua dor e sua delícia. Quando é pequeno é uma coisa e quando cresce são outras preocupações”.

Sem Manoel Soares, Patrícia Poeta segue no comando do Encontro (Reprodução/Globo)

Depois do Encontro, Patrícia Poeta ‘vira Barbie’

Mesmo depois da estreia de Barbie, as celebridades continuam se vestindo de rosa e viralizando nas redes sociais. Desta vez, Patrícia Poeta se divertiu no estúdio do Encontro, que ficou adaptado ao cenário do filme.

Em um reels postado no Instagram, a famosa aparece atrás do telão e começa a desfilar pelo estúdio do programa matinal. Embalada pelo hit Barbie Girl, do Aqua, ela dança e brinca como se fosse uma boneca, fazendo movimentos leves.

Patrícia Poeta entra na onda de Barbie e posta vídeo para os fãs (Reprodução/@patriciapoeta)

Com um sorriso enorme, Patrícia Poeta também faz que está bebendo algo, como chá ou café, e leva sua caneca personalizada até a boca, antes que o vídeo termine.

Gravado ao final do Encontro desta quarta-feira (26), o reels cativou os seguidores, que optaram por elogiar a contratada da TV Globo, chamando ela de “maravilhosa” e “linda”.

LEIA TAMBÉM: Final de Vai na Fé: Theo se faz de vítima, mas Lumiar descobre quem ele é