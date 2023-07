Kim Kardashian é vista no Japão com bolsa mais cara do mundo; saiba o valor Imagem: reprodução Quem

Não é nenhuma novidade que Kim Kardashian é uma empresária excêntrica e possui diversos artigos de luxo. Desta vez a socialite surpreendeu ao aparecer na última quarta-feira (26) no estádio de Osaka, Japão, para assistir ao jogo entre Al Nassr x PSG com a bolsa considerada a mais cara do mundo.

O item, segundo a revista Quem, é uma Hermès Himalayan Crocodile Birkin, confeccionada com pele de crocodilo, que custa US$ 450 mil, cerca de a R$ 2,1 milhões na cotação atual.

A bolsa tem esse nome pois Himalayan (ou Himalaio) se refere à cor da bolsa, Birkin é o nome da peça e Crocodile em virtude do material, que é da pele de um crocodilo da espécie Niloticus. Já sua raridade está no fato de Hermès não produzir mais bolsas do tipo.

Kim Kardashian é vista no Japão com bolsa mais cara do mundo; saiba o valor Imagem: reprodução Quem

Ainda de acordo com a matéria, a Kardashian está no país de férias, onde levou os filhos para prestigiar Neymar, que ficou no banco durante o jogo.

LEIA TAMBÉM: Gil do Vigor revela que seu objetivo é se tornar presidente do Brasil: ‘eu vim de onde a maioria do nosso povo está’

A influencer aproveitou para que o filho Saint, de 7 anos, tirasse foto com o craque.

Jojo Todynho cria polêmica na web ao exibir arma como objeto de decoração

Famosa com o hit “Que Tiro Foi Esse”, Jojo Todynho resolveu ir à universidade estudar Direito e agora, depois do primeiro semestre do curso, está toda empolgada por conseguir montar o seu escritório, que deve se chamar popularmente de “Um Tiro de Justiça”.

Mas, algo inusitado chamou a atenção dos fãs que seguem a vencedora do reality show A Fazenda 12 (Record TV), que mostrou detalhes em seu Instagram. Nos Stories, a famosa focou em um objeto que estava pendurado na parede, deixando algumas pessoas preocupadas.

O vídeo começa com Jojo Todynho mostrando um quadro dela, que foi feito depois de uma campanha publicitária, mas abaixo está uma arma, que parece ser um fuzil. Mas, para os mais curiosos, a cantora não explicou o motivo para ter o objeto na decoração. Será que é por causa do hit?

“Está sendo montado o escritório do ‘Um Tiro de Justiça’. Logo, logo terá uma inauguração para vocês, calma. Está tudo muito lindo. Hoje eu fui na rua cedo, voltei. Só Jesus. Vamos com tudo! O Tiro de Justiça está saindo”.

Jojo Todynho usa arma falsa como decoração e mostra aos fãs (Reprodução/@jojotodynho)

LEIA MAIS:

⋅ No Encontro com Patrícia Poeta, Fabiana Karla relembra dificuldades na carreira

⋅ Vídeo: Depois do Encontro, Patrícia Poeta ‘vira Barbie’ e fãs comentam

⋅ The Town ouve o público e abre venda extraordinária de ingressos nesta quinta-feira