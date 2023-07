Jojo Todynho cria polêmica na web ao exibir arma como objeto de decoração

Famosa com o hit “Que Tiro Foi Esse”, Jojo Todynho resolveu ir à universidade estudar Direito e agora, depois do primeiro semestre do curso, está toda empolgada por conseguir montar o seu escritório, que deve se chamar popularmente de “Um Tiro de Justiça”.

Mas, algo inusitado chamou a atenção dos fãs que seguem a vencedora do reality show A Fazenda 12 (Record TV), que mostrou detalhes em seu Instagram. Nos Stories, a famosa focou em um objeto que estava pendurado na parede, deixando algumas pessoas preocupadas.

O vídeo começa com Jojo Todynho mostrando um quadro dela, que foi feito depois de uma campanha publicitária, mas abaixo está uma arma, que parece ser um fuzil. Mas, para os mais curiosos, a cantora não explicou o motivo para ter o objeto na decoração. Será que é por causa do hit?

Jojo Todynho usa arma falsa como decoração e mostra aos fãs (Reprodução/@jojotodynho)

“Está sendo montado o escritório do ‘Um Tiro de Justiça’ [nome escolhido por ela]. Logo, logo terá uma inauguração para vocês, calma. Está tudo muito lindo. Hoje eu fui na rua cedo, voltei. Só Jesus. Vamos com tudo! O Tiro de Justiça está saindo”, começou a cantora.

Além do novo espaço, Jojo também deu uma arrumada na casa e continuou falando sobre o mundo da advocacia: “Já comecei a saga de arrumar os livros, tem bastante para colocar ainda. A grade do segundo período foi montada e a bio foi trocada”, lembrou ela.

Jojo Todynho avisa que as aulas na faculdade de Direito vão começar (Reprodução/Globo)

Conversando com os milhares de seguidores, Jojo Toddynho também disse que as aulas na faculdade de Direito vão recomeçar e que está animada: “Semana que vem volta faculdade e daí eu não vou ter mais tempo mesmo. Sabe como é, mente vazia é oficina do diabo”.

Por fim, Jojo também disse que voltou a focar mais nela e também em sua vida espiritual: “Eu vou fazer o meu culto de agradecimento para Deus por essa semana maravilhosa. Mais dois contratos fechados e é aquilo, paz terrível”.

