Gil do Vigor revela que seu objetivo é se tornar presidente do Brasil: ‘eu vim de onde a maioria do nosso povo está’

Nesta quarta-feira, 26 de julho, Gil do Vigor participou do podcast PodPah e, em conversa com os apresentadores Igor Cavalari e Thiago Marques, revelou que o seu sonho, após finalizar os seus estudos, é seguir carreira política.

“Eu quero ser o presidente do Brasil”, respondeu ao ser questionado qual o seu objetivo final. “Eu acredito que eu tenho uma missão aqui nessa Terra. Eu não sou o mais inteligente, mas eu sou muito esforçado. Eu sei que não sou o mais eloquente, mas as pessoas conseguem me entender”, continuou o ex-BBB.

Perfeito! O objetivo final do nosso Gil do Vigor é ser presidente do Brasil.



GIL NO PODPAH

“Eu vim de onde a maioria do nosso povo está, sabe? E eu consigo ver porque nós somos todos iguais. Eu vi aquele ônibus lotado, o grito do trabalhador (...) eu vivi aquela conversa dentro do ônibus, aquelas amizades que a gente faz de sentar no chão e de chorar com medo de perder o emprego e não ter salário, sabe? Em pensar em como é que você vai pagar as contas se tu sair daquele emprego”, disse ainda Gil do Vigor, enfatizando a importância de um representante do povo brasileiro.

“Então eu sei qual o dia a dia do brasileiro. E eu sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país. Eu acredito que após a minha finalização do PhD, eu vou ter um preparo acadêmico para ajudar de maneira mais efetiva o nosso país e que nosso país precisa também de um líder que consiga trazer essa diversidade, essa representatividade”, declarou ainda Gil.

Gil do Vigor disse ainda que se imagina subindo a rampa: “Eu vou subir de terno rosa, sabe? Eu já imagino”.

