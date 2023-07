Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, movimenta as redes com vídeo correndo em story do Instagram

Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, movimenta as redes com vídeo correndo em stories do Instagram (Reprodução/Instagram @georginagio)

Georgina Rodríguez está constantemente surpreendendo seus 50 milhões de seguidores no Instagram, por meio de sua frequência com atualizações nas redes sociais. A modelo, de 29 anos de idade, tem os olhos voltados para sua rotina, haja vista a interação e compartilhamentos na web. Nesta quinta-feira (27), a parceira de Cristiano Ronaldo, o craque da seleção portuguesa, surgiu com mais um story de rotina na rede social.

Com um look esportivo, a famosa surge do que parece ser um galpão ligado ao quintal de casa e inicia sua corrida do fundo, até que se aproxima da câmera enquanto é registrada. A modelo também inseriu um selo no story publicado, apontando para “quinta-feira”, o dia atual.

Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, movimenta as redes com vídeo ‘correndo’ em stories do Instagram (Reprodução/Instagram @georginagio)

Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, movimenta as redes com vídeo ‘correndo’ em stories do Instagram (Reprodução/Instagram @georginagio)

Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, movimenta as redes com vídeo ‘correndo’ em stories do Instagram (Reprodução/Instagram @georginagio)

Por meio de postagens e atualizações de sua rotina ao lado dos filhos e Cristiano Ronaldo, tempo de qualidade e trabalhos recorrentes, a modelo sempre se revela em evidência no meio de seus milhões de seguidores no Instagram.

Leia mais:

Georgina Rodríguez chama atenção de web com novo ensaio fotográfico

Georgina Rodríguez tem se mostrado uma referência na moda para diversas pessoas. Influencer, não é atoa que a modelo conta com mais de 50 milhões de seguidores em seu Instagram. Vale lembrar que a famosa também conta com uma série documental de duas temporadas disponíveis na Netflix, ‘Soy Georgina’. Nesta terça-feira (25), a parceira de Cristiano Ronaldo arrancou suspiro dos internautas por meio dos cliques.

Posando para uma campanha da Guess, uma grife norteamericana, a modelo surge em diversas poses em cima de um sofá com peças distintas. Com vestido preto floral, all black e outros, a modelo estampa a publicidade da marca com muito glamour. Além das roupas, Georgina também chama atenção pela presença de suas bolsas nas fotos.

Ficou curioso para conferir o álbum? confira: