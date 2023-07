Final de Vai na Fé: Theo se faz de vítima, mas Lumiar descobre quem ele é

Durante os capítulos de Vai na Fé, Lumiar (Carolina Dieckmann) confiou que Theo (Emílio Dantas) era uma boa pessoa, mas incompreendida por diversos personagens da trama. Mas, na reta final, a verdade aparece e ela descobre que foi usada para mascarar a morte de Carlão (Che Moais).

O fim do mistério, que envolve o vilão da novela da TV Globo, chega ao fim por causa de Jenifer (Bella Campos), que descobre que o caminhão que matou o marido de Sol (Sheron Menezzes) pertencia ao empresário.

Com isso, resolvido, a estudante corre para contar para a advogada da trama: “Você sabia que o acidente que matou meu pai e quase matou o Benjamin (Samuel de Assis) tem a ver com Theo?”, diz a jovem.

No final de Vai na Fé, Lumiar se vira contra Theo e diz que ele vai pagar por tudo que fez (Reprodução/Globo)

Chocada com tal crueldade, a personagem de Carolina Dieckmann em Vai na Fé conclui que foi usada por Theo, que fez de tudo para que as investigações não fossem adiante: “Foi por isso que você queria que as investigações parassem e que eu desse o dinheiro do seguro para as famílias. Você nunca ajudou ninguém. Você só queria se proteger”, diz ela.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho cria polêmica na web ao exibir arma como objeto de decoração

No final da novela das sete, a advogada, então, decide confrontar o empresário, que se faz de coitado, mas já é tarde. Na cena, o vilão ainda diz que Jenifer ficou paranoica igual à mãe e que está sempre em busca de algo ruim sobre ele, mas que ela não consegue provar nada: “Aí você me ofende. Só tentei ser seu amigo”, afirma Theo.

Final de Vai na Fé: Jenifer descobre que Theo foi responsável pela morte de Carlão (Reprodução/Globo)

O embate entre eles chega ao fim com Lumiar assumindo que não acredita em mais nenhuma palavra e ainda fazendo uma profecia: “O buraco está cada vez maior, Theo. E eu vou adorar ver você cair”, ameaça a loira.

Vale destacar que Jenifer continua investigando o empresário e dá ainda algumas informações sobre o acidente que matou Carlão: “O caminhão que estava apagado e provocou o acidente! Lembra? Tava trazendo mercadoria de descaminho da sua empresa! Eu vi as provas! Estão com o Benjamin!”.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Sem casamento dos sonhos, Raquel fica furiosa