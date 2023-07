Conhecido pelo papel de ‘Seu Barriga’ no seriado ‘Chaves’, Edgar Vivar vem ao Brasil com frequência participar de eventos com fãs brasileiros.

Contudo, a nova passagem pelo país revela que outros planos do ator de 74 anos. Vivar está gravando uma participação no seriado ‘No Corre’, com estreia prevista para novembro deste ano no Multishow.

Em uma foto publicada nas redes sociais, o ator esteve em um restaurante em São Paulo e escreveu: “Brasil, aproveitando o momento”.

Além disso, Edgar apareceu em fotos ao lado de Francisco Cuoco e nos bastidores da série, ao lado de Marco Luque.

Edgar Vivar, interprete de ‘Seu Barriga’, vem ao Brasil participar de série nacional Imagem: reprodução redes sociais

Edgar Vivar já esteve no Brasil em maio deste ano apresentando o espetáculo ‘Senhor Barriga é jovem ainda’, em Campinas (SP). Já em 2022 ele veio ao país para participar da CCXP, em painel de homenagem ao seriado mexicano.

Sofía Vergara deve recorrer à Justiça dos Estados Unidos pela guarda de Bubbles, cachorrinho que cuida ao lado do ex-marido Joe Manganiello.

O casal de atores anunciaram a separação no último dia 17 de julho e em comunicado oficial, informaram que ainda seguem se amando.

De acordo com o site Monet, fontes próximas também disseram que o divórcio foi em comum acordo e que tudo está esclarecido.

Porém, a matéria informa que a guarda do pet pode ser um problema entre os dois. “Há alguns assuntos pendentes entre eles, como a custódia do cachorrinho, Bubbles. A esperança da Sofía é que eles possam resolver isso tudo com calma e tranquilidade”, disse uma fonte próxima à à revista US Weekly.

Em comunicado sobre a separação, o ex-casal disse: “Tomamos a decisão difícil do divórcio. Como duas pessoas que se amam e se preocupam muito uma com a outra, pedimos educadamente pelo respeito das nossas privacidades enquanto navegamos nessa nova fase da nossa vida”.

Atriz Sofía Vergara vai brigar com ex-marido na Justiça por guarda de cachorro: “Assunto pendente” Imagem: reprodução Instagram (@joemanganiello e @sofiavergara)

