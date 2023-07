Atriz Sofía Vergara vai brigar com ex-marido na Justiça por guarda de cachorro

Sofía Vergara deve recorrer à Justiça dos Estados Unidos pela guarda de Bubbles, cachorrinho que cuida ao lado do ex-marido Joe Manganiello.

O casal de atores anunciaram a separação no último dia 17 de julho e em comunicado oficial, informaram que ainda seguem se amando.

De acordo com o site Monet, fontes próximas também disseram que o divórcio foi em comum acordo e que tudo está esclarecido.

Porém, a matéria informa que a guarda do pet pode ser um problema entre os dois. “Há alguns assuntos pendentes entre eles, como a custódia do cachorrinho, Bubbles. A esperança da Sofía é que eles possam resolver isso tudo com calma e tranquilidade”, disse uma fonte próxima à à revista US Weekly.

Em comunicado sobre a separação, o ex-casal disse: “Tomamos a decisão difícil do divórcio. Como duas pessoas que se amam e se preocupam muito uma com a outra, pedimos educadamente pelo respeito das nossas privacidades enquanto navegamos nessa nova fase da nossa vida”.

“Vivo mais feliz”, diz Carmo Dalla Vecchia 2 anos após declarar homossexualidade

Dois anos após se declarar gay, Carmo Dalla Vecchia vive um tipo de sucesso na carreira. O ator, que está no ar em ‘Amor Perfeito’, novela da grade das 18h na Rede Globo, utiliza as redes sociais para criar conteúdos de humor LGBT+ e parece que vem dado certo.

Nas publicações, Carmo aparece interpretando, comentando e interagindo até mesmo com outros atores e atrizes sobre como é ser um membro da comunidade. Em entrevista ao gshow, o ator explicou que essa nova fase tem a ver com a busca pela liberdade.

“Fiz as postagens porque queria ter a chance de pertencer no mundo e de encontrar outros iguais a mim”, diz Carmo, que utiliza suas redes para falar sobre o tema, seja de forma mais séria ou mais simples, dublando memes famosos.

